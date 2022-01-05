太平公主最后的时光(历史上的太平公主)

前段时间，考古人员在洛阳正平坊遗址发现了太平公主宅，引起世人关注。

前段时间，考古人员在洛阳正平坊遗址发现了太平公主宅，引起世人关注。

太平公主是武则天的小女儿，长期生活在洛阳。她备受父母和兄长宠爱，一度权倾朝野，最终却被侄子李隆基赐死，结束了并不“太平”的一生。

历史上的太平公主，究竟是怎样一个人物？

手足情深

在武则天的几个子女中，太平公主年纪最小，也最“沉敏多权略”。唐隆之变中，她与侄子李隆基联手，将李旦推上皇位，从而积累了丰厚的政治资本。

这一年，李隆基26岁，太平公主约46岁。

李旦不是一个强势的皇帝。他知道，论政治手腕，无论儿子李隆基还是妹妹太平公主，自己都不是对手。与皇位相比，他更在乎亲情，希望当一个慈爱的父亲、温和的兄长。

然而，很快他就发现，这世上最难的事，可能就是把一碗水端平。

《资治通鉴》中记载，每逢宰相奏事，李旦总是先问：“可与太平公主议过？”得到肯定答复后，再问：“可与三郎(即李隆基)议过？”如果这俩人都认可了，他就让宰相遵照执行。

更多的时候，李旦无条件信任妹妹。或者说，他将太平公主视为母亲武则天的“翻版”，对其还有一些敬畏。

确实，从神龙政变到唐隆之变，太平公主屡立大功，在朝中的威望也越来越高。李旦常和她商议国家大事，二人一聊就是很长时间。有时太平公主不上朝，李旦还要让宰相登门听取她的意见。

这下，人们都看明白了，太平公主说什么，皇帝都会听。自宰相以下的官员任免，也不过是她一句话的事。于是，求太平公主提携的人越来越多，“趋附其门者如市”，李旦也不以为意。

不料，太平公主权倾人主，野心也越来越大。李旦将李隆基立为太子后，她认为不合己意，要将这个太子废掉，另立一个，以便自己把持朝政。

过去，太平公主并不把年轻的李隆基放在眼里，可是，成为太子的李隆基英武果决，她意识到这是个强劲的对手，必须及早除去，便几次散布流言，说：“太子非长，不当立。”

李隆基是李旦的第三子，因功被立为太子。太平公主一边离间他和兄弟们的关系，一边在他左右遍插耳目，监视他的一举一动，这对李隆基造成了很大的困扰。

姑侄争权

景云二年(公元711年)的一天，太平公主将宰相们召集起来，表达了废黜太子的意图。众人大惊失色，宋璟说：“太子有大功于天下，是宗庙社稷之主，公主怎么忽有此议！”

他和姚崇向李旦秘密进言，说太平公主结交诸王(即李隆基的兄弟们)，应将其与丈夫武攸暨安置到东都洛阳，以免伤害太子。李旦说：“朕已没有兄弟，只剩太平一妹，怎忍心让她到东都去！至于诸王，你们怎么安置都可以。”

不知怎么，这个消息就传到了太平公主耳中。她勃然大怒，找李隆基问罪。李隆基怕引火烧身，忙说是宋璟、姚崇离间姑侄关系。很快，二人就被贬出了朝廷。

这一年，韦安石、窦怀贞、崔湜(shí)等人先后拜相。

太平公主欲拉拢韦安石，多次让人邀他到府中议事，他都拒而不往。后来，李旦秘密召见韦安石，说朝中百官倾心归附太子，让他多加留意。韦安石道：“您怎能讲出这样的亡国之言！这一定是太平公主的阴谋。太子为宗庙社稷立有大功，且一向仁孝，天下人都看得明白，您不要再惑于谗言。”

这次君臣对话，太平公主在帘后听得清清楚楚。她让人构陷韦安石，欲将其下狱治罪，幸亏有宰相郭元振的保护，韦安石才躲过一劫，后到洛阳当了东都留守。

窦怀贞依附太平公主，每次退朝，必到太平公主府中进行汇报。崔湜出身名门，很有才华，且长得玉树临风。他本是太子李隆基的心腹，后又与太平公主有私情。李旦不想任他为宰相，可架不住太平公主极力请求，只好答应。

此时，满朝文武已有大半依附太平公主，而她的最大目标还没有实现，那就是废黜太子。先天元年(公元712年)，她又想出一个主意，让术士对李旦说：“彗星是除旧布新的标志，如今帝座及心前星均有变化，这预示着皇太子当为天子。”

在太平公主看来，没有哪个皇帝会容忍太子争位。如果这番话能引起李旦对太子的猜忌，从而将李隆基废黜，那就正中她的下怀。

谁知，李旦生性淡泊，并不贪恋皇位。况且，他整天为平衡太平公主与太子的关系而头疼，如果能借此机会传位太子，那就再好不过。

于是，他告诉众人：“传德避灾，吾志决矣！”这下，太平公主慌了。

赐死家中

当年七月，李旦决定传位太子。李隆基坚辞不受，李旦说：“你是孝子，何必一定要等我死了再继位？”

李隆基无奈，于八月登基，就是唐玄宗。李旦成了太上皇，他听从太平公主的建议，仍然总揽朝政，定期接见群臣。

在太上皇李旦的庇护下，太平公主权势熏天，为所欲为。当时宰相多出自她的门下，当了皇帝的李隆基反而落在下风。

开元元年(公元713年)六月，太平公主擅权，与李隆基产生了激烈矛盾。她又生出一个疯狂的想法，就是废掉李隆基。

窦怀贞及太平公主的许多党羽都参与了这次谋逆。他们设计了两个方案，一个是由左、右羽林军等发动兵变，废掉李隆基；另一个是与宫女元氏合谋，将李隆基毒死。李隆基得到消息后，仍然犹豫不决：有太上皇李旦在，他该怎么处置自己的姑姑太平公主？

中书侍郎王琚见情势危急，劝李隆基早日动手。左丞张说也让人从东都洛阳给李隆基带了一把佩刀，让他尽快决断。随后，魏知古告知了太平公主作乱的确切时间，就是当年的七月初四，李隆基这才下定决心，于初三那天对太平公主及其党羽动手。

事实证明，太平公主过于高估自己的实力了。李隆基很快消灭了她的党羽，窦怀贞逃进城壕后自缢而死，崔湜被流放岭南后又遭赐死。除了一直追随李隆基的薛崇简，太平公主的其他儿子也都被处死。

事变发生后，太上皇李旦宣布不再插手朝政。太平公主在山寺躲了三天，出来后被赐死家中。李隆基派人查抄了她的家产，只见奇珍异宝堆积如山，侍儿奴仆成百上千，陇右良马多达万匹，各种田园息钱数年都收不尽……

看起来，除了皇位，太平公主什么都不缺。近代历史学家蔡东藩就说：“公主为天子元妹，宰相多出门庭，六军供其指挥，似亦可以止矣，而必猜忌玄宗，阴谋废立者何哉？”

太平公主为什么要走上谋逆之路？也许，就因为她是女皇武则天的女儿，始终解不开那个关于皇位的心结。(洛报融媒·洛阳网首席记者 张广英)