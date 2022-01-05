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徐衣显在全市安全生产电视电话会议上强调：人民至上生命至上坚决守牢安全生产底线 压实责任标本兼治全面提高本质安全水平
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.01.17 23:03

　　17日上午，在收听收看全国安全生产电视电话会议后，市委副书记、代市长徐衣显立即召开全市会议，贯彻落实全国会议精神，对我市安全生产工作提出要求，强调要坚持人民至上、生命至上，认真落实“最严格”要求，扛牢政治责任，守牢安全底线，为“建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌”创造良好安全环境，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

　　安全生产责任重于泰山。徐衣显强调，全市各级各部门要深入贯彻习近平总书记关于应急管理和安全生产工作的重要论述，切实提高政治站位，更好统筹发展和安全，切实把最严格安全生产责任制落实落细落到位。一要人民至上、理直气壮、从严从实。强化底线思维、忧患意识，以如履薄冰、如临深渊、如坐针毡的心态，把教训变教材、教材变方案、方案变行动、隐患当事故，着力化解存量风险、遏制增量风险、防范变量风险，确保全市安全生产形势持续平稳。二要专项整治、突出重点、标本兼治。持续深化安全生产专项整治三年行动，结合季节特点，紧盯交通运输、城镇燃气、危化企业、煤矿和非煤矿山、建筑施工、消防等重点行业领域，深入开展风险辨识管控，扎实推进隐患排查治理，对症施治、精准施策、有患必除，严防各类生产安全事故发生。三要责任到人、消除隐患、守牢底线。责任重在落实，坚决贯彻“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，压实属地管理责任，行业监管责任，企事业单位主体责任，逐级传导压力，切实把安全生产责任落实到每个人头、每个环节、每个工种、每个岗位。对发生的各类安全事故，严格执行“四不放过”原则，认真落实“四个是否到位”要求，责任倒查，从严追究。四要夯实基层、完善体系、提升能力。结合疫情防控，健全市、县、乡、村四级应急管理组织体系、责任体系、防控体系、救援体系、保障体系，加强应急救援队伍建设，完善多渠道筹集应急救援、救灾救助资金机制，全面提升防灾减灾救灾能力和水平。强化值班值守，严格执行领导干部到岗带班、关键岗位24小时在岗制度，畅通调度会商和信息报送渠道，推动安全防范工作在基层末端落细落地。

　　孙延文、侯占国参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者智慧)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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