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洛阳多个县区开展全员核酸检测演练 市民参加时要注意这些事项
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.01.17 22:39

　　近期，我市多个县区开展全员核酸检测演练，低风险地区为什么要开展此类演练？市民在核酸检测演练中又要注意哪些事项？记者采访市疾控中心专家为您解答。

　　市疾控中心传染病预防控制专家朱鑫说，通过传播链条发现，天津此轮发生的本土奥密克戎聚集性疫情已经隐匿传播一段时间，而元旦假期后人员流动性强，高校学生以及务工人员开始密集返乡，疫情传播风险进一步加大。

　　“当前疫情新态势也提醒我们，要多维度跑在病毒传播前面，日常既要减少流动、主动做好个人防护和报备，也要主动做好核酸检测排查疫情风险。想及时有效发现病毒，全员核酸检测演练十分必要。”朱鑫也提醒广大市民，要增强风险意识，在严格做好防护的情况下参加演练。

　　全员核酸检测(演练)注意事项：

　　●戴好口罩(金属鼻夹要捏紧)再出门，能走楼梯就尽量不坐电梯，带两张干净纸巾，上下电梯各用一张用于按电梯键。

　　●检测排队时一定保持一米以上的距离。排队或检测后逗留期间，能不聊天就尽量不聊天，如果不能避免，尽量站在上风向位置。

　　●市民面对采样员时不要急于摘口罩，待采样员完全结束前一人采样的手消毒工作，市民再摘口罩接受采样，采样后迅速戴上离开。

　　●回到家第一件事先完成手消毒，并用酒精适当对外套、鞋底消毒后，然后再回归家庭常态生活。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 梁秀梅）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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