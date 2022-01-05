有序恢复！新安县疫情防控指挥部最新通告

全县广大居民朋友：为统筹做好疫情防控和经济社会发展，精准科学实施疫情防控，结合我县疫情形势和防控工作要求，经评估，并报请市疫情防控指挥部同意，自本通告发布之日起全县有序恢复生产生活秩序。

新安县新冠肺炎疫情防控指挥部关于有序恢复生产生活秩序的通告

全县广大居民朋友：

为统筹做好疫情防控和经济社会发展，精准科学实施疫情防控，结合我县疫情形势和防控工作要求，经评估，并报请市疫情防控指挥部同意，自本通告发布之日起全县有序恢复生产生活秩序。现就有关事项通告如下：

一、调整风险区域

自2022年1月17日12:00起，正村镇正村社区、西沟村调整为低风险区域；县域内封闭区、封控区、防范区同步解除。

二、相关防控措施

(一)开放范围

农贸市场、游园、广场、体育场、酒店(润华君悦酒店、新安酒家、黛眉大酒店、万基酒店、新润华酒店、景悦酒店)、餐饮经营单位、药店、理发店、商场、超市、商业门店、快递、外卖等严格按照行业监管部门要求有序开放。市域内公交701路、702路，县域内公交车、出租车有序开通；其他跨县域公交暂停营运。

(二)暂停对外开放场所

1、图书馆、博物馆、规划馆、文化馆、城市书房、农家书屋等公共场所及景区景点暂停对外开放(营业)，培训机构暂停线下服务。

2、KTV、网吧、影院、棋牌室、游泳馆、健身房、体育馆、足疗(足浴)、酒吧、茶庄(社)、瑜伽馆、艾灸馆(养生会所)、美容院、沐浴场所等相对密闭场所暂停营业。

3、小旅馆、小旅社、民宿等住宿场所暂停营业。

4、社区活动室、农村娱乐活动室、老年日间照料中心、老年助餐中心、宗教活动场所暂时关闭。

5、个体诊所暂停营业，持续施行药店及中医药房禁售感冒、退热类药物，有感冒、发烧等症状的人员一律前往发热门诊就诊。

6、福利机构、养老服务机构、精神卫生机构实行全封闭管理，禁止外来人员进出。养老机构暂停接收新入住老年人，暂停探视活动。

(三)设置道路健康监测点

连霍高速新安站、连霍高速新安西站、黄河大道新渑交界处、新310国道与242省道交叉口。

三、居民非必要不出县、县域外人员非必要不返新，不跨县区流动。

市域外旅居史的来(返)新人员，要提前3天向目的地村(社区)、单位、宾馆酒店报备。入新时测体温，查验健康码、行程码、核酸检测阴性证明，省内入新人员须提供24小时内核酸检测阴性证明，省外入新人员须提供48小时内核酸检测阴性证明。如不能出具核酸检测阴性证明的，须登记信息后到临时采样点进行现场采样。抵新后如实报告旅居史和接触史，配合落实相应疫情防控措施。因瞒报行程、瞒报病情等造成疫情传播或疫情传播风险的，将依法追究相关责任。

四、来(返)新人员管控措施

1、中高风险地区所在乡镇(街道)旅居史人员禁止来(返)新，已来(返)新的落实“14天集中隔离+7天居家健康监测+7次核酸检测”的管控措施，隔离期间一切费用自理。

2、中高风险地区所在县市区(县级)其他乡镇(街道)旅居史的人员非必要不来(返)新，确需来新的需经目的地所在村(社区)同意，已来(返)新的落实“14天居家隔离+5次核酸检测”的管控措施，隔离期间核酸检测费用自理。

3、市域外旅居史的其他来(返)新人员倡导就地过节，不跨县区流动，抵达居住地后48小时内进行1次核酸检测(与上次采样间隔24小时以上)，居家健康监测14天，解除居家健康监测时再进行1次核酸检测，费用自理。

五、加强村(社区)管理

在全县村(社区、小区)设置健康监测点，加强村(社区、小区)防控工作，对所有进入人员一律要求佩戴口罩、测量体温、查验健康码和行程卡，发现体温异常、健康码为红码和黄码人员、中高风险地区旅居史人员做好登记，立即报告属地疫情防控指挥部规范处置。

六、加强个人防护

倡导广大居民居家防疫不外出，勤洗手、勤消毒、勤通风，如确需外出，应科学佩戴口罩，积极做好防护措施，不扎堆、不聚集。密切关注自己和家人健康状况，出现发热、咳嗽、咽痛、胸闷、腹泻、味嗅觉减退等症状时，请及时就近到发热门诊就医，不擅自服用退烧药物。

新安县新冠肺炎疫情防控指挥部

2022年1月17日

（来源：新安融媒）