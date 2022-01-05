新春走基层：老厂房新年新愿景【视频】

在西工区唐宫西路，一处不大的老厂房如今变身为洛阳智能科技产业园，成为闹市里的一道风景线。这里集聚了众多头部公司，这里也正在谋划着新一年的新愿景。

在西工区唐宫西路，一处不大的老厂房如今变身为洛阳智能科技产业园，成为闹市里的一道风景线。这里集聚了众多头部公司，这里也正在谋划着新一年的新愿景。

“咱们园区的餐厅2月底就可以投用，以后员工就餐、客户接待都不用出门了。”说话的是洛阳创新科技有限公司总经理王瑞。

洛阳智能科技产业园地处西工区核心商业地带，要说附近的各类大中小餐厅应有尽有。可外面的饭吃腻了，大家还是更期待拥有自己的员工餐厅。

“别看这一层的瓦房，改造以后可就大不一样了。”顺着王瑞手指的方向，记者看到，工人们正在对房间内进行装修。“咱们园区现在有近500名的员工，很多年轻人的家都在外地，我们做好服务，让他们在洛阳安心工作。”王瑞说。

餐厅改修工程加快推进，中科医云GMP研发生产基地项目的建设也在快马加鞭。

“要过年了嘛，最近工程赶得紧，这两天杂物堆放的有点多，不过这个项目可就厉害了。”见厂房门口堆满了装修材料，王瑞不好意思地说。

记者了解到，中科医云GMP研发生产基地项目项目总投资1.2亿元，依托中科院计算所数字经济产业研究院的人才、技术等优势，重点建设全市首个精准医学生物样本库、健康医疗数据库和体外诊断试剂研发中心，未来将为我市生物医药产业发展提供科技支撑。