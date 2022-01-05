伊川村医康伊萍：做群众健康的“守门人”

17日，在伊川县鸦岭镇康庄村疫情防控值班点，来往人员正有序通过新安装的自动测温仪测量体温。而值班点的测温仪、防护服、消毒酒精等物资，均为该村卫生所所长康伊萍个人捐赠。

17日，在伊川县鸦岭镇康庄村疫情防控值班点，来往人员正有序通过新安装的自动测温仪测量体温。而值班点的测温仪、防护服、消毒酒精等物资，均为该村卫生所所长康伊萍个人捐赠。

康庄村党支部书记康奎君说：“这已经是康伊萍第三次给村里捐物资了，她不仅给俺们村捐，也给其他村捐。”截至目前，康伊萍个人已经累计向该镇捐赠各类防疫物资价值1万余元，有效充实了当地防疫物资储备。

今年36岁的康伊萍自2001年在康庄村卫生所任乡村医生后，便成了全村近3000名村民的健康守护人。她为人热情、工作踏实，大家都亲切地称她是“康庄的好闺女”。

环境消杀、值班点排查、心理疏导……在疫情防控工作中，乡村医生既是“战斗员”，又是“守门人”。在康庄村，康伊萍全程参与制定村内疫情防控方案，筑起外防输入严密防线。由于工作成绩突出，此前她还被中国社区卫生协会授予“新冠肺炎疫情社区防控先进卫生工作者”荣誉称号。

面对荣誉，康伊萍说：“作为一名乡村医生，虽然不能像大医院的医护人员一样支援抗疫一线，但家门口的工作同样重要，不能有丝毫懈怠。我将和同事们一起全力以赴，做群众健康的‘守门人’，助力打赢疫情防控硬仗。”（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞/文 通讯员 葛高远 沈会峰/图）