赞！偃师七旬老人免费为村民提供“专车服务”

“太感谢老哥了，多亏你昨天把俺老伴儿及时送到医院，要不然我真不知道该咋办。”17日一早，偃师区山化镇石家庄村71岁的石根定就接到了同村村民石如渊的电话。

“太感谢老哥了，多亏你昨天把俺老伴儿及时送到医院，要不然我真不知道该咋办。”17日一早，偃师区山化镇石家庄村71岁的石根定就接到了同村村民石如渊的电话。

原来，16日下午，石如渊的妻子突然感觉胸闷、头晕。65岁的石如渊不会开车，便连忙电话联系石根定。得知情况后，石根定迅速将人送到医院，直到帮他们办完所有住院手续后才离开。

2020年年初，新冠肺炎疫情暴发，当时石根定便“私车公用”，主动帮助村党支部配送各类防疫物资。后来，他还在车上贴上了“抗疫爱心服务专车”的字样。

随着疫情防控进入常态化阶段，石根定的“专车服务”也随之拓展，开始为行动不便的村民免费提供出行服务。他说：“村里很多老人腿脚不好，出次远门来回倒车，特别不容易。我就想着尽自己所能，载他们一程。谁家要是遇到难事儿，那更是责无旁贷。”

如今，石根定成了村里的名人，大家谁有需要都会联系他，车子在村里更是招手即停。

石根定说：“我家虽然不算富有，但也吃喝不愁，平时也没多大开销，孩子、老伴儿也都支持我。能为村里乡亲们干点事儿，就是我最大的快乐。”（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 杨凤轩 通讯员 王雷）