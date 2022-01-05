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春运期间如何安全出行？洛阳市疾控专家作出相关提醒【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.01.17 19:00

　　近期，省内外多地发生局部聚集性疫情，加之春运开始，疫情防控压力增大，洛阳已发出非必要不来(返)洛、就地过年等倡议。洛阳市疾控专家对乘坐高铁、大巴等公共交通出行的群体作出提醒：确须出行时，除了严格遵循当地疫情防控有关政策外，还要注意做好个人防护。

　　“非必要不远行，确须出行时，自驾是相对安全的出行方式。但无论何种交通工具，都要必须做好个人防护。”洛阳市疾控中心传染病预防控制所副所长麻小龙说，除了正确佩戴口罩之外，长途出行还须注意勤换口罩。同时，公共交通内的座位、扶手、车门等部位，一旦被病毒污染可发生传播，当手触摸这些地方后，不要直接用未清洁的手接触口、眼、鼻等。

　　此外，不同交通工具出行，还有差异化的防疫细节须注意：

　　●乘坐高铁出行：建议提前规划好线路，减少换乘；全程正确佩戴口罩，减少和其他人不必要的交流和接触；车厢属于密闭空间，人与人之间注意保持适当距离，不要在车厢内来回走动。

　　●乘坐长途大巴、客运车辆出行：建议记下乘坐车辆的车牌号；做好个人防护，减少交谈；在高速服务区等停留，如需上卫生间一定要全程佩戴好口罩。

　　●自驾出行：适当增加开窗通风的频率；在加油站、高速服务区等场所，减少停留时间和非必要的接触；下车时做好个人防护。

　　●市内乘坐公交车、出租车或网约车出行：建议线上预约出行、错峰出行；全程做好个人防护；推荐使用非现金、无接触的电子支付方式，让行程有迹可循。（洛报融媒·洛阳网见习记者 谢娜娜 记者 王博东 通讯员 梁秀梅 张东晓）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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