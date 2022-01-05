女儿接力母亲 为社区“志愿红”再添青春力量【视频】

“请戴好口罩，健康码、行程码出示看一下。”17日下午，在洛阳市涧西区重二社区一疫情防控卡点，社区防疫大学生志愿者郑欣然正在“站岗”执勤。

“请戴好口罩，健康码、行程码出示看一下。”17日下午，在洛阳市涧西区重二社区一疫情防控卡点，社区防疫大学生志愿者郑欣然正在“站岗”执勤。

郑欣然出生于2002年，现为信阳一高校汉语言文学专业的大学生。重二社区相关负责人介绍，郑欣然本月初就加入了社区“志愿红”队伍，截至目前，已在防疫一线奋战了超半个月。

说起为何会想到向社区申请成为一名志愿者，郑欣然坦言，自己受母亲的影响很大，母亲常年在社区当志愿者，把热心助人视为快乐，渐渐地，她也感觉如果能在自己力所能及的条件下为别人提供多一些的方便，是一种自我价值的体现，“我妈本来一直在社区做防疫志愿者，但不久前她身体不好，我才自告奋勇接她的班加入进来。”

每天平均四五个小时的执勤时间，对郑欣然来说，虽然有些辛苦，但收获更多。执勤期间居民们的暖心问候、同事偷偷帮她灌满的热水杯、卡点上不知何时出现的奶茶及小点心……都让她在这个寒冷的冬天感到心头涌过的阵阵暖意。按照郑欣然的打算，接下来，她将把自己的志愿者执勤心得记录下来，分享给更多的同龄朋友，带动更多人加入“志愿红”，为基层防疫贡献自己的一份力量。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 文/图/视频）