洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

女儿接力母亲 为社区“志愿红”再添青春力量【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.01.17 18:57

　　“请戴好口罩，健康码、行程码出示看一下。”17日下午，在洛阳市涧西区重二社区一疫情防控卡点，社区防疫大学生志愿者郑欣然正在“站岗”执勤。

　　郑欣然出生于2002年，现为信阳一高校汉语言文学专业的大学生。重二社区相关负责人介绍，郑欣然本月初就加入了社区“志愿红”队伍，截至目前，已在防疫一线奋战了超半个月。

　　说起为何会想到向社区申请成为一名志愿者，郑欣然坦言，自己受母亲的影响很大，母亲常年在社区当志愿者，把热心助人视为快乐，渐渐地，她也感觉如果能在自己力所能及的条件下为别人提供多一些的方便，是一种自我价值的体现，“我妈本来一直在社区做防疫志愿者，但不久前她身体不好，我才自告奋勇接她的班加入进来。”

　　每天平均四五个小时的执勤时间，对郑欣然来说，虽然有些辛苦，但收获更多。执勤期间居民们的暖心问候、同事偷偷帮她灌满的热水杯、卡点上不知何时出现的奶茶及小点心……都让她在这个寒冷的冬天感到心头涌过的阵阵暖意。按照郑欣然的打算，接下来，她将把自己的志愿者执勤心得记录下来，分享给更多的同龄朋友，带动更多人加入“志愿红”，为基层防疫贡献自己的一份力量。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 文/图/视频）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 偃师游殿村：上有天爷阁 下有九连洞
    偃师游殿村：上有天爷阁 下有九连洞
    偃师游殿村：上有天爷阁 下有九连洞
        日前，河南省人民政府核定公布了第八批河南省文物保护单位名单，我市偃师区山化镇游殿村的玉皇庙天爷阁(以下...
  • ·洛阳市栾川县伊源路入选2021年度“我家门口那条路——最具人气的路”候选名单
  • ·待疫情消散，访这个古村，感受悠闲慢生活
  • ·洛阳部分博物馆暂时取消团队预约参观 城市书房调整开放时间
    		•  
    新闻排行
  • 刚刚，新安县全域解除管控！
  • 有大到暴雪！洛阳20日至23日将出现持...
  • 正在公示！洛阳两所学校新规划出炉
  • 签约！2022“宜阳不一样”！
  • 洛阳印发今年市重点民生实事工作方案 ...
  • 查验健康码、行程码、核酸检测证明 洛...
  • 学习驾驶证明有效期会延长吗？洛阳市...
  • 最新进展！洛龙区聂湾安置小区二期工...
  • 出征！洛阳姑娘王珊珊开启女足亚洲杯之旅
  • 新安县解封不解防 洛阳全市均为低风...
    		•
    百姓呼声
    咨询：洛阳市是否按规定执行育儿假政策？
    养老保险关系转移可通过掌上12333网上办
    精彩图片
    洛城虎年生肖饰品“虎...
    孟津区白鹤镇：种植新...
    洛阳九发实业有限公司...
    Q萌立牌 助力防疫【组图】
    精彩热帖

    黑白街头

    朱樱湖

    夕阳余晖无限美

    红尘视觉 月季
    /漏明崖、神仙湾一日行
    /重过女几山 ——游记
    /张飞曾辞赋暨书画评论集出版首发式在洛邑古
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605