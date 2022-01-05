洛阳“00后”姑娘 通过志愿服务找到“更好的自己”【视频】

出生于2000年、家住洛阳市涧西区周山社区的李馨洁是郑州一高校的大学生，当寒假遇上疫情，主动向社区申请成为防疫志愿者，是她心里从未动摇的选择。

出生于2000年、家住洛阳市涧西区周山社区的李馨洁是郑州一高校的大学生，当寒假遇上疫情，主动向社区申请成为防疫志愿者，是她心里从未动摇的选择。

“奶奶，您帮家人咨询健康码黄码如何转绿码的问题我听明白了，您手边有笔和纸吗，我下面详细跟您说说具体的步骤该咋办……”17日上午，在周山社区公共服务中心，李馨洁正一边接着电话一边按照相关转码流程耐心向老年居民做解释。放下电话，李馨洁说，这样的电话她一天能接几十个。

除了防疫问题解答外，李馨洁还负责辖区返洛居民的信息核查和汇总，凭借认真的工作态度和扎实的表格制作能力，她将原本杂乱的信息规整得井井有条。“很多事都多亏了小李，这年轻人可是中！”社区另一工作人员向她竖起了大拇指。

“能用自己所学在家门口为街坊邻里做点儿事，我觉得很有意义。”李馨洁说，她在学校就是学生党员、学生会干部，所以争当志愿者在她看来是理所应当的事情，并且，在这一过程中，她感觉自己收获满满，不仅提高了自己与人沟通的能力，连脾气都变得更加温和。“总的来说，我找到了更好的自己。”她说。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 文/图/视频 通讯员 刘国平）