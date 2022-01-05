如何走出“整治与反弹”怪圈？安徽省舒城县走出新路子（他山石）

连日来，我市交警部门对电动三轮车、低速电动四轮车进行综合整治。然而，一些市民仍抱有侥幸心理，认为整治就像一阵风，过段时间就松了。

连日来，我市交警部门对电动三轮车、低速电动四轮车进行综合整治。然而，一些市民仍抱有侥幸心理，认为整治就像一阵风，过段时间就松了。

这类车辆为何屡禁不止？长久以来，似乎进入了“整治—反弹—再整治—再反弹”的循环怪圈。记者梳理发现，2019年，安徽省六安市舒城县通过疏堵结合举措，走出了一条新路子。

●多部门联动形成合力，化解“九龙治水”困局。通过赴外地学习、听取各方意见等，出台专项整治工作方案，明确由政府牵头，公安、交通、城管等有关部门联合参与。如市场监管部门管车辆销售，交通警察管路面交通秩序，交通运输部门管非法营运，城管执法人员负责被查扣车辆的拖运和保管等。

●在城区划定禁行范围，明确整治重点，即查处各类载人三轮车、电动四轮车，含人力三轮车和以电能、燃油等动力驱动的三轮车，以及违法生产拼装不符合国家标准的载人三轮车、电动四轮车等。

●做好源头把控，管好生产和销售，关停非法电动三、四轮车的拼装企业，规范销售企业等，从源头减轻整治压力。

●坚持强有力的整治态势，消除部分车主侥幸心理。多部门组成联合执法队伍，做到时间、空间全覆盖。对查扣的车辆，委托第三方机构司法鉴定所逐一进行车辆属性鉴定，再依法处理。

●做好疏堵与加减文章，分类施策。例如对残疾人三轮车进行回购，协助其解决就业、生活等困难；对接送学生等群体，通过调整公交线路安排、增加公交车班次、提升出租车服务质量等方法填补城区运力缺口。 (洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 综合整理)