“新春送祝福”活动志愿者招募开始啦！

日前，洛阳市在各县区开展“新春送祝福”志愿服务活动，重点为广大农村地区“过年不返乡”家庭的其他成员送“温暖”。即日起，志愿者招募也开始了。如果你拥有优秀的表达能力、组织能力、执行能力，空余时间较多，能吃苦耐劳，那么，欢迎你的加入！

日前，洛阳市在各县区开展“新春送祝福”志愿服务活动，重点为广大农村地区“过年不返乡”家庭的其他成员送“温暖”。即日起，志愿者招募也开始了。如果你拥有优秀的表达能力、组织能力、执行能力，空余时间较多，能吃苦耐劳，那么，欢迎你的加入！ 日前，洛阳市在各县区开展“新春送祝福”志愿服务活动，重点为广大农村地区“过年不返乡”家庭的其他成员送“温暖”。即日起，志愿者招募也开始了。如果你拥有优秀的表达能力、组织能力、执行能力，空余时间较多，能吃苦耐劳，那么，欢迎你的加入！ 为方便广大市民报名参加志愿服务，特向大家公布各县区志愿服务联系电话，有意报名参加的市民可以拨打各县区联系电话进行咨询。 县区志愿者服务联系电话 汝阳 68233518 偃师 67711572 涧西 64823115 新安 67236918 西工 63892051 瀍河 63994836 老城 61116016 龙门 65982016 嵩县 66339909 宜阳 80886518 伊川 68332623 洛宁 66262233 栾川 66822129 伊滨 61277860 洛龙 63322652 孟津 67918185 （洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 见习记者 梁笑宇 通讯员 陈方毅）