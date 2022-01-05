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“新春送祝福”活动志愿者招募开始啦！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.01.17 18:56

　　日前，洛阳市在各县区开展“新春送祝福”志愿服务活动，重点为广大农村地区“过年不返乡”家庭的其他成员送“温暖”。即日起，志愿者招募也开始了。如果你拥有优秀的表达能力、组织能力、执行能力，空余时间较多，能吃苦耐劳，那么，欢迎你的加入！

　　为方便广大市民报名参加志愿服务，特向大家公布各县区志愿服务联系电话，有意报名参加的市民可以拨打各县区联系电话进行咨询。

　　县区志愿者服务联系电话

　　汝阳  68233518

　　偃师  67711572

　　涧西  64823115

　　新安  67236918

　　西工  63892051

　　瀍河  63994836

　　老城  61116016

　　龙门  65982016

　　嵩县  66339909

　　宜阳  80886518

　　伊川  68332623

　　洛宁  66262233

　　栾川  66822129

　　伊滨  61277860

　　洛龙  63322652

　　孟津  67918185

　　（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 见习记者 梁笑宇 通讯员 陈方毅）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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