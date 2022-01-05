“新春送祝福”活动志愿者招募开始啦！

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日前，洛阳市在各县区开展“新春送祝福”志愿服务活动，重点为广大农村地区“过年不返乡”家庭的其他成员送“温暖”。即日起，志愿者招募也开始了。如果你拥有优秀的表达能力、组织能力、执行能力，空余时间较多，能吃苦耐劳，那么，欢迎你的加入！
日前，洛阳市在各县区开展“新春送祝福”志愿服务活动，重点为广大农村地区“过年不返乡”家庭的其他成员送“温暖”。即日起，志愿者招募也开始了。如果你拥有优秀的表达能力、组织能力、执行能力，空余时间较多，能吃苦耐劳，那么，欢迎你的加入！
为方便广大市民报名参加志愿服务，特向大家公布各县区志愿服务联系电话，有意报名参加的市民可以拨打各县区联系电话进行咨询。
县区志愿者服务联系电话
汝阳 68233518
偃师 67711572
涧西 64823115
新安 67236918
西工 63892051
瀍河 63994836
老城 61116016
龙门 65982016
嵩县 66339909
宜阳 80886518
伊川 68332623
洛宁 66262233
栾川 66822129
伊滨 61277860
洛龙 63322652
孟津 67918185
（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 见习记者 梁笑宇 通讯员 陈方毅）