春运首日，洛阳3家汽车站客运数据来了

17日，春运首日，记者从洛阳交运集团获悉，目前，中心城区的洛阳汽车站、洛阳龙门客运中心、洛阳客运东站运营班线共20余条。 17日，春运首日，记者从洛阳交运集团获悉，目前，中心城区的洛阳汽车站、洛阳龙门客运中心、洛阳客运东站运营班线共20余条： 发往白杨、车村、府店、焦作、临沂、洛宁(高速)、木札岭、内乡、汝阳(高、低速)、商城、杨坡、信阳、太原、唐河、驻马店的客运班线；发往白鹿、牛庄、吕店、洛宁、嵩县、孟津、伊川、偃师、吉利的公交线路。截至17日16时许，三家汽车站合计发车90班，客流量913人次。 市民和旅客如有需要，可拨打洛阳汽车站服务台电话63239453、龙门客运中心服务台电话60235849、洛阳客运东站服务台电话63919881进行咨询。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 文/图 通讯员 李博)