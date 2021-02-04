洛阳6家电梯安装维修公司被列为重点监管对象限期整改

6家电梯安装维修公司列为重点监管对象，限期整改；1家电力设备有限公司依法撤销许可资格……今天，记者从洛阳市市场监管局获悉，该局对2021年度特种设备监督抽查情况进行通报。

6家电梯安装维修公司列为重点监管对象，限期整改；1家电力设备有限公司依法撤销许可资格……今天，记者从洛阳市市场监管局获悉，该局对2021年度特种设备监督抽查情况进行通报。

对洛阳恒立电梯有限公司、洛阳合翼达电梯有限公司、洛阳政阕机电设备有限公司、河南大德机电设备有限公司(洛阳维保站)、河南京建机电设备有限公司(洛阳维保站)、郑州通快电梯有限公司(洛阳维保站)提出通报批评，责令限期整改。各县区市场监管部门要将上述单位列为重点监管对象，加大抽查力度。

对栾川县卧龙液化气站、偃师新源燃气有限公司存在隐患较多的状况提出通报批评，责令限期改正，整改期间暂停充装行为。整改完成后，由栾川县、偃师区市场监管部门验收合格后方可恢复充装活动。

对河南旭特电力设备有限公司资源条件不能持续满足许可条件，依法撤销许可资格。