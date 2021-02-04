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洛阳7394件精准扶贫档案入藏洛阳市档案馆
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.01.17 17:25

　　17日，记者获悉，截至2021年12月底，洛阳市脱贫攻坚领导小组57家成员单位的精准扶贫档案，全部移交洛阳市档案馆。

　　洛阳市档案馆馆长林明烟介绍，按照国家、省、市精准扶贫档案收集整理移交工作要求，洛阳市档案馆主动服务，采取多种措施，推进精准扶贫档案移交工作有序进行。

　　开展业务指导。洛阳市专门召开全市精准扶贫档案整理工作推进会，对精准扶贫档案整理工作进行安排部署。洛阳市档案馆抽调业务骨干开展专题辅导讲座4次，指导做好精准扶贫档案的形成、收集、整理、保管和利用工作，对档案进馆要求和注意事项进行现场讲解。主动对接各成员单位，加快档案整理移交工作进度。

　　执行标准规范。按照国家、省精准扶贫文件材料归档范围和档案保管期限等有关标准规范，制定具体的接收、进馆、入库工作流程，做到各门类、各载体档案得到有效收集、规范整理和安全保管。

　　严把接收质量。洛阳市档案馆组织业务骨干对移交的档案逐件逐页审核验收，对存在的问题逐一解答，确保移交的档案齐全完整。共计接收进馆精准扶贫档案7394件、照片1431张、视频148个。

　　建立专题数据库。对移交进馆的精准扶贫档案，进行数字化加工，实行专题数据库管理，做到精准扶贫档案实体和信息安全保管，真实记录、留存我市精准扶贫取得的历史性成就，彰显中国特色社会主义制度的显著优势。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 魏珊珊)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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