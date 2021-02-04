出征！洛阳姑娘王珊珊开启女足亚洲杯之旅

春节期间的重磅赛事——2022年女足亚洲杯将于1月20日至2月6日在印度举行。16日，刚刚入选2021年度亚足联女足最佳阵容的洛阳姑娘王珊珊，随新一届国家女足抵达孟买，正式开启亚洲杯之旅。

亚洲最佳阵容(左上为王珊珊)

春节期间的重磅赛事——2022年女足亚洲杯将于1月20日至2月6日在印度举行。16日，刚刚入选2021年度亚足联女足最佳阵容的洛阳姑娘王珊珊，随新一届国家女足抵达孟买，正式开启亚洲杯之旅。王珊珊表示，将继续发挥老队员“传帮带”的作用，全力以赴打好每一场比赛，以优异成绩为国争光，为广大球迷送上新春祝福。

【集合“老中青”三代，女足最强阵容出征】

东京奥运会之后，新一届国家队的组建工作提上日程。2021年11月18日，女足“黄金一代”球员、现年55岁的水庆霞正式出任女足国家队主教练，并在上海开始新一期中国女足集训工作。职业生涯中，水庆霞曾身披国家队战袍在11年内5次夺得亚洲杯冠军，以及1996年奥运会亚军和1999年女足世界杯亚军。

今年1月11日，中国女足公布了参加本届亚洲杯暨2023女足世界杯亚洲区预选赛的23人名单。在这份名单上，赵丽娜、李佳悦、张睿、马君、娄佳惠、李影等老将回归，王珊珊、王霜、唐佳丽等核心球员在列，中国女足组成了最强阵容出战。

对此，主教练水庆霞向媒体表示，选拔队员兼顾亚洲杯和长远考虑，召入的队员有“老、中、青”三代，其中王珊珊等一批老队员征战大赛多年，拥有丰富的临场经验，能发挥榜样引领的作用，对稳定和把控场上大局，具有重要意义。