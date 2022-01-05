刚刚，新安县全域解除管控！

根据省新冠肺炎疫情防控指挥部有关规定，经专家研判，并报市新冠肺炎疫情防控指挥部同意，现对新安县部分区域疫情风险等级进行调整，同时全域解除管控。

今日，新安县人民政府网站发布通告，新安县全域解除管控，本网转发如下：

新安县新冠肺炎疫情防控指挥部

关于调整部分区域疫情风险等级及全域解除管控的通告

根据省新冠肺炎疫情防控指挥部有关规定，经专家研判，并报市新冠肺炎疫情防控指挥部同意，现对新安县部分区域疫情风险等级进行调整，同时全域解除管控，通告如下：

一、自2022年1月17日12：00起，将正村镇正村社区、西沟村由中风险地区调整为低风险地区。目前，新安县全域均为低风险地区。

二、自2022年1月17日12：00起，对县域内封控区、管控区、防范区全面解除管控。解除管控后相关区域继续严格落实戴口罩、测温、查验健康码等疫情防控措施。

新安县新冠肺炎疫情防控指挥部

2022年1月17日