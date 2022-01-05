洛阳6家文化馆被评为国家一级文化馆

近日，文化和旅游部印发《文化和旅游部关于公布第五次全国文化馆评估定级上等级文化馆名单的通知》，洛阳市文化馆、西工区文化馆、新安县文化馆、栾川县文化馆、汝阳县人民文化馆、宜阳县文化馆等6家文化馆被评为国家一级文化馆。

近日，文化和旅游部印发《文化和旅游部关于公布第五次全国文化馆评估定级上等级文化馆名单的通知》，洛阳市文化馆、西工区文化馆、新安县文化馆、栾川县文化馆、汝阳县人民文化馆、宜阳县文化馆等6家文化馆被评为国家一级文化馆。 近日，文化和旅游部印发《文化和旅游部关于公布第五次全国文化馆评估定级上等级文化馆名单的通知》，洛阳市文化馆、西工区文化馆、新安县文化馆、栾川县文化馆、汝阳县人民文化馆、宜阳县文化馆等6家文化馆被评为国家一级文化馆。 文化馆评估定级是衡量文化馆建设、管理和服务水平的重要工作机制，第五次全国文化馆评估定级主要对文化馆馆舍面积、设施设备、经费保障、队伍建设、惠民服务、数字水平等必备条件及业务建设、服务效能、改革创新、表彰奖励等评估指标提出了评定细则。 据介绍，下一步，洛阳市将以此次评估定级为契机，大力加强文化馆业务建设、提升服务效能、促进改革创新，提升公共文化服务水平，为洛阳建设国际人文交往中心作出积极贡献。 一级馆(6个) 洛阳市文化馆 西工区文化馆 新安县文化馆 栾川县文化馆 汝阳县人民文化馆 宜阳县文化馆 二级馆(9)个 洛阳市老城区文化馆 洛阳市瀍河回族区人民文化馆 洛阳市涧西区人民文化馆 洛阳市孟津区文化馆(北区) 洛阳市洛龙区文化馆 洛阳市孟津区人民文化馆 嵩县人民文化馆 洛宁县文化馆 洛阳市偃师区人民文化馆 三级馆(1个) 伊川县人民文化馆 （洛报融媒·洛阳网记者 李冰 通讯员 张利）