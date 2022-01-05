正在公示！洛阳两所学校新规划出炉

洛阳市自然资源和规划局近日对两所小学的规划设计方案进行公示。公示信息显示，洛龙区宜人路与厚载门街交叉口将新建一所小学，瀍河区机车小学将在原址基础上进行改造。

洛阳市自然资源和规划局近日对两所小学的规划设计方案进行公示。公示信息显示，洛龙区宜人路与厚载门街交叉口将新建一所小学，瀍河区机车小学将在原址基础上进行改造。 洛阳市自然资源和规划局近日对两所小学的规划设计方案进行公示。公示信息显示，洛龙区宜人路与厚载门街交叉口将新建一所小学，瀍河区机车小学将在原址基础上进行改造。 效果图 洛龙区宜人路小学位于洛龙区宜人路与厚载门街交叉口西北角，总用地面积11512.489平方米(约17.269亩)。规划图显示，该小学地上建筑面积包括综合楼、教学楼、多功能教室等，可容纳800余名学生。洛龙区教体局透露，该小学预计今年年底前建成。 瀍河区机车小学位于启明东路以南，塔东东寺南街以北，塔东东寺东街以东，本次改造将重建学校教学楼，重建后的教学楼将更具现代气息。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧）