学习驾驶证明有效期会延长吗？洛阳市公安局最新回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：因疫情防控，洛阳驾考一些考场关闭了，学习驾驶证明有效期会延长吗？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：因疫情防控，洛阳驾考一些考场关闭了，学习驾驶证明有效期会延长吗？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：因疫情防控，洛阳一些考场关闭了，学习驾驶证明有效期会延长吗？
市公安局回复：因汛情和疫情积压，本市驾管所放弃周末休息时间和五一假期，中秋节放假时间以及十一国庆放假时间，加班投放考试计划。后又增加了洛新综合考场，有效缓解了约考压力。
目前这次疫情，驾管所按照防疫要求，同时尽量减少对考生的影响，只关闭了邙山科目一、洛新考场和新安县队考场，其余考场正常运行。截至目前，我市未收到上级通知延期事宜。
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