洛阳车主注意！今晚油价上调 加满一箱油将多花13.5元

洛阳车主注意了！国家发改委网站发布消息，今日24时，将迎来新一年油价首次调整。

洛阳车主注意了！国家发改委网站发布消息，今日24时，将迎来新一年油价首次调整。具体内容如下：

根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2022年1月17日24时起，国内汽、柴油价格(标准品，下同)每吨分别提高345元和330元。调整后，各省(区、市)和中心城市汽、柴油最高零售价格见附表。相关价格联动及补贴政策按现行规定执行。

全国平均来看：92号汽油每升上调0.27元；95号汽油每升上调0.29元；0号柴油每升上调0.28元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将多花13.5元。

中石油、中石化、中海油三大公司要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。各地相关部门要加大市场监督检查力度，严厉查处不执行国家价格政策的行为，维护正常市场秩序。消费者可通过12315平台举报价格违法行为。

附：各省区市和中心城市汽、柴油最高零售价格

来源：国家发展和改革委员会官网⑥