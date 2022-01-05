洛阳将在农村组建应急救援队伍

在洛阳，农村也要组建应急救援队伍。记者从洛阳市应急管理部门获悉，《洛阳市进一步加强基层应急管理体系和能力建设的实施意见》于日前印发。

在洛阳，农村也要组建应急救援队伍。

记者从洛阳市应急管理部门获悉，《洛阳市进一步加强基层应急管理体系和能力建设的实施意见》(以下简称《意见》)于日前印发。

《意见》提出，县区应采用政府购买服务、政企共建等方式整合优化森林防灭火等专业队伍和社会救援力量，建设不少于50人的综合应急救援队伍。鼓励化工、矿山、森林火险、防汛等重点县区建设专业应急救援队伍。重点乡镇及一、二级乡镇主要依托乡镇专职消防队伍，其他乡镇(街道)要采用政府购买服务或依托辖区社会救援力量、企业内部救援力量、民兵等方式，建设不少于20人的综合应急救援队伍。地质灾害多发区、林业重点区、生产经营单位集中区的行政村(社区)要统筹村(社区)干部、网格长(员)、民兵、村医(社区医生)等力量，组建村级兼职应急救援队伍。

《意见》提出，今年6月底前，全面贯通市、县、乡三级应急指挥平台；今年年底前，健全县级应急管理综合行政执法队伍，依法落实乡级应急管理执法职责，基层执法装备按需配备率达到100%；乡镇(街道)应急管理机构达到有班子、有机制、有队伍、有装备物资、有预案演练、有宣传教育培训“六有”标准。2023年年底前，县、乡两级建立事故灾难和自然灾害风险普查管控机制，重大风险点在线监测率达到100%，基层应急管理和抢险救援能力明显提升。通过3年至5年努力，确保洛阳市基层应急管理体系和能力建设水平排在全省前列。

《意见》提出，加强乡镇(街道)应急和安全监管办公室建设，配备不少于4名专(兼)职工作人员，提供必要的办公设施，在县区应急管理部门指导下，负责辖区应急管理和安全监管工作。行政村(社区)要设立安全劝导站，明确安全劝导员和灾害信息员职责，主要任务是宣传公共安全、防灾减灾救灾知识，劝导身边各种不安全行为，减少和预防灾害事故发生。

《意见》还对夯实基层应急管理工作基础、健全完善基层应急管理责任体系、加强基层应急管理体系和能力建设保障措施等予以了明确。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺）