为支持疫情防控工作 栾川小伙赵宾推迟订婚

“我就在三门峡过年了。”16日，正在三门峡市参与考古发掘工作的赵宾告诉记者，今年过年，他不打算回家了。

姓名：赵宾

年龄：28岁

现工作地：三门峡市

“我就在三门峡过年了。”16日，正在三门峡市参与考古发掘工作的赵宾告诉记者，今年过年，他不打算回家了。

赵宾是吉林大学考古学专业的一名在读博士生。寒假时，他来到三门峡市参与考古发掘工作。他说，自己本打算带着女朋友一起，回到家乡洛阳市栾川县，和家长商讨订亲的事情。可是考虑到疫情因素，他和女朋友商量着，两人打算一起在三门峡过年。

“这将是我第一次在外地过年。”赵宾说，往年，也会因为专业原因，在外奔波，可是在外地过年还是头一次。自己去年9月份，去往学校后，就再也没回家了，他十分想念家里的父母还有妹妹，“我还养了一只猫，非常可爱。”正说着，赵宾向记者展示了小猫的照片。

“想家的时候，我就和家人视频。”赵宾说，自己虽然回不了家，但是比起防疫工作人员的辛苦，不回家也是值得的。看到就地过年的倡议后，他就和女朋友商量着不回家过年了，女朋友对他的决定也很支持。他和女朋友一起，与家人通过视频通话商量后，家人也表示赞同。

“订亲可以再找时间嘛。”赵宾说，订亲是他的人生大事，防疫是国家大事。能为防疫工作做一些力所能及的事，他感到很值得，希望疫情早日过去，家家幸福团圆。（洛报融媒·洛阳网见习记者 梁笑宇 记者 贾臻 文/图）