洛阳广大党员干部认真学习领会省委十一届二次全体（扩大）会议暨省委经济工作会议精神

2021年12月29日至31日，省委十一届二次全体(扩大)会议暨省委经济工作会议在郑州召开。连日来，洛阳广大党员干部认真学习领会会议精神，纷纷表示洛阳要抢抓国家、省重大战略机遇和政策机遇，牢牢把握发展主动权，埋头苦干、奋勇争先，固根基、扬优势、补短板、强弱项，不断提升发展能级，为建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌奠定坚实基础。

2021年12月29日至31日，省委十一届二次全体(扩大)会议暨省委经济工作会议在郑州召开。连日来，洛阳广大党员干部认真学习领会会议精神，纷纷表示洛阳要抢抓国家、省重大战略机遇和政策机遇，牢牢把握发展主动权，埋头苦干、奋勇争先，固根基、扬优势、补短板、强弱项，不断提升发展能级，为建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌奠定坚实基础。

“会议对人才强省战略的高度重视、对青年群体的深切关怀，令青年一代备受鼓舞！”正在栾川县陶湾镇挂职锻炼的市自然资源和规划局二级主任科员王超军表示，将积极投身副中心建设大潮，以高度的政治自觉、思想自觉、行动自觉，推动本职工作提标提效，争当洛阳高质量发展的青年先锋。

西工区委常委、统战部部长、副区长毛伟结合分管工作表示，将深入学习贯彻会议精神，聚焦青年友好型城市、全国文明典范城市建设，扎实开展全区城乡环境优化提升行动，加快实施玄武门大街、秦岭北路等道路建设，谋划建设一批停车场，新建改建一批公厕，规划兴建青年主题游园、青年驿站，提升保障性租赁住房供应能力，高标准加强城市清扫保洁和美化亮化绿化，努力打造大气整洁有序的城市气质。同时，充分发挥统一战线凝心聚力和创新创业的优势，吸引乡贤返乡创业，持续实施“三强”发展战略，全力打造全市创新要素集聚区、服务业发展引领区、文商旅融合示范区、青年创新创业核心区、宜居宜业典范区及对外开放新高地，为重振洛阳辉煌贡献西工力量。

“创新驱动、科教兴省、人才强省战略，为‘十大战略’之首，教育系统责任重大、使命光荣！”市教育局基础教育科科长李灿辉表示，将按照省委、市委部署要求，对照洛阳市基础教育改革发展三年行动计划确定的目标任务，细化措施、建立台账，扎实推进各项改革事项，以城市区高中迁建为契机，尽快补齐各阶段紧缺学位，同时持续做好“双减”工作，提高校内教育教学质量和课后服务质量，真正以高质量教育助推全市高质量发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

“我们的目标是，把送庄打造成洛阳市民休闲旅游的‘目的地、后花园、后备厢’！”连日来，孟津区送庄镇分层次组织镇党政班子成员、机关干部和各行政村党员干部学习会议精神。谈及送庄镇的贯彻落实思路，该镇党委书记王明明提出三个“聚力”：一是聚力创新引领发展，全面落实“151”工作部署，扎实推进“三清两建”专项行动，引导支持乡贤返乡精准创业，引进培育乡村运营团队，加快“三变”改革。二是聚力群众致富增收，推动循环经济园区、送庄经济开发区“二次创业”，打造孟扣路观光休闲旅游农业产业带、新310区都市高效农业发展带、蟠桃集中种植区和新型高效农业动力区，提升十里香、洋丰果业等特色农业企业品牌优势，做大做强国家级田园综合体、省级现代农业产业园。三是聚力能力作风建设，倡树“找书记、到工地，找镇(村)长、到现场”的一线工作法，提升基层党支部标准化规范化建设水平，打通服务群众的“最后一米”。

市发改委党组书记、主任付涛表示，全市发改系统将抢抓机遇，按照省委省政府、市委市政府部署要求，锚定万亿级经济总量目标，坚持创新引领、“项目为王”，进一步做实发展支撑。一是深化联动发展。按照省“极核带动、轴带提升、对接周边”思路，加强与济源、三门峡深度融合发展，建设豫西转型创新发展示范区，尽快形成都市圈西部板块强支撑；依托新亚欧大陆桥和黄河纽带，联动郑州和西安协力建设郑洛西高质量发展合作带。二是加强产业共建。坚持把科技创新和产业升级统筹起来，加大与研究型大学、科研机构和高新技术企业的合作力度，围绕产业链部署创新链，尽快建成一批科技产业社区，积极推动开发区体制机制改革。三是加快推进交通互联。推动呼南高铁焦作经洛阳至平顶山段开工建设，谋划通往京津冀、长三角和珠三角地区的高铁新通道。加快新机场选址前期研究，谋划建设枢纽机场，打造河南航空“双枢纽”。开工建设郑州至洛阳等高速公路，启动地铁二期报批，做强交通枢纽功能。

“洛阳自古就有‘神都’之称。‘一五’时期奠定的装备制造业基础，在中国现代化进程中扮演着重要角色，至今仍是洛阳最突出的比较优势。此次郑州都市圈扩容，由原来的‘1+4’拓展为‘1+8’，进一步强化了洛阳副中心地位，为洛阳发挥比较优势、释放更大能量提供了更为广阔的空间。”河南省政府决策咨询专家委员会委员、河南大学资深教授、中原经济发展研究院院长耿明斋教授接受本报记者采访时，对洛阳发展态势给予很高评价。

关于洛阳未来发展，耿明斋教授结合会议精神提出三点建议：第一，深挖并生动展示千年古都所承载的中华文明丰富内涵，放大山川风光优势，主动担当起龙头角色，联手郑州、开封，倾力打造由古都、黄河、运河等元素构筑的中华文化全球旅游目的地文化生态风光带；第二，深化国企改革，大力发展民营经济，放大优势，激发活力，进一步做大做强先进制造业，为郑州都市圈及中原城市群，也为河南振兴和中部地区高质量发展提供强有力支撑；第三，依托国家部委所属高端研究院所及河科大等高水平大学等平台，大规模聚集高端人才，构建良好的创新生态，大幅度提升创新能力，加快城市升级进位步伐，将洛阳打造成郑洛西高质量发展合作带上能够与郑州、西安并驾齐驱的现代化、国际化大都市。（记者 孙自豪）