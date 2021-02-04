洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

确保尽快圈住封死疫情——坚决打赢疫情防控这场硬仗
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2022.01.04 08:17

　　“新安挺住！”“‘烫面角’加油！”

　　元旦前夕，我市新安县突现疫情，全市上下迅速进入战时状态。3500余名医务人员奋战一线，396个采样点昼夜运转，41万余名群众两轮核酸检测3天内完成……连日来，全市特别是新安各条战线与时间竞速、与疫情赛跑，全力以赴圈住封死这轮疫情。

　　从2020年3月最后一名新冠肺炎患者出院，到这次本土疫情出现，我市已连续近22个月“零新增”。这次新安疫情的发生，无疑再次告诉我们，疫情风险仍未彻底消除，日常防控不容麻痹大意，哪个环节稍有松懈疏漏，就可能给病毒可乘之机，使其卷土重来、蔓延扩散，产生新的燃点爆点，给生产生活带来被动。面对重新燃起的疫情“火苗”，我们首先要做的，就是果断采取最坚决有力的措施，圈住传染源头，封死扩散渠道，确保把疫情扑灭在域内，避免出现交叉感染，避免“零星火苗”成“燎原之势”。

　　疫情就是命令，防控就是责任。从第一时间对核心区从严封控、密接区加强管控、其他区严防聚集，到第一时间收集汇总涉疫重点部位、单位、场所、人员等要素数据资源，再到第一时间集结2500余名医务人员奔赴新安支援……一个个“第一时间”，让我们赢得了疫情防控主动权，赢得了“传播风险总体可控”的局面。但更应看到，新安县目前不仅已有1名确诊病例和9名无症状感染者，还有共计近2500名密接及次密接者尚在隔离管控，等待继续接受多轮核酸检测。可以说，这次疫情的“风险底数”尚未澄清，实现“圈住封死”还需付出巨大努力。

　　与病毒赛跑，就要拿出百米冲刺的劲头，尽快找出感染者、切断传播链。从一定角度讲，防控疫情最有效的措施，就是快速流调、圈住封死。思想不松懈、措施不悬空、工作不松劲，扎实做好人员排查、核酸检测、流调溯源等工作，力争尽快扑灭疫情燃点，用辛苦付出换取群众的“身安”与“心安”！（洛平）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·洛阳市妇幼保健院“三级甲等妇幼保健院”正式揭牌
  • ·有缓解网球肘疼痛的康复运动吗
  • ·走路多了膝盖疼，跟年纪大有关吗
    • 310国道洛阳境段改建工程通车 从洛阳到三门峡市更方便了
    310国道洛阳境段改建工程通车 从洛阳到三...
    310国道洛阳境段改建工程通车 从洛阳到三门峡市更方便了
        近期，310国道洛阳境段(铁门镇至三门峡市界)改建工程(310国道二期)正式通车。从新安县铁门镇出发到三门峡市...
  • ·灵山庙会：传承千年 历久弥新
  • ·山清水秀出奇石 景点众多有故事
  • ·逛特色博物馆 赏“奇珍异宝” 感受“石”情画意
    		•  
    新闻排行
  • 雨夹雪、小雪、中雪 洛阳发布最新天气...
  • 新安县通报新增两例无症状感染者活动轨迹
  • 广场舞暂停！洛阳市区各公园最新疫情...
  • 新安县第二轮全员核酸检测结果均为阴...
  • 加班熬制中药汤剂 支援新安抗疫【组图】
  • 因防控措施不力 洛龙区15家门店被关停
  • 涧西、西工、老城发布通知：幼儿园4日...
  • 洛阳龙门站设立核酸检测采样点 织密疫...
  • 寒假模式开启！洛阳多所高校扎实开展...
    		•
    百姓呼声
    下月起，未上牌的电动自行车不能上路吗？
    一户多人口阶梯水价用水有无相关优惠政策
    精彩图片
    吃营养餐、住暖气房、...
    洛阳在全省首创输电线...
    陆浑湖国家湿地公园：...
    “洛阳造”罐车：国际...
    精彩热帖

    市场上的生意人

    乘地铁2号线随拍

    美女赏梅

    石子之眼 梅花弄影
    /漏明崖、神仙湾一日行
    /重过女几山 ——游记
    /张飞曾辞赋暨书画评论集出版首发式在洛邑古
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605