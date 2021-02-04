确保尽快圈住封死疫情——坚决打赢疫情防控这场硬仗

元旦前夕，我市新安县突现疫情，全市上下迅速进入战时状态。3500余名医务人员奋战一线，396个采样点昼夜运转，41万余名群众两轮核酸检测3天内完成……连日来，全市特别是新安各条战线与时间竞速、与疫情赛跑，全力以赴圈住封死这轮疫情。

“新安挺住！”“‘烫面角’加油！”

元旦前夕，我市新安县突现疫情，全市上下迅速进入战时状态。3500余名医务人员奋战一线，396个采样点昼夜运转，41万余名群众两轮核酸检测3天内完成……连日来，全市特别是新安各条战线与时间竞速、与疫情赛跑，全力以赴圈住封死这轮疫情。

从2020年3月最后一名新冠肺炎患者出院，到这次本土疫情出现，我市已连续近22个月“零新增”。这次新安疫情的发生，无疑再次告诉我们，疫情风险仍未彻底消除，日常防控不容麻痹大意，哪个环节稍有松懈疏漏，就可能给病毒可乘之机，使其卷土重来、蔓延扩散，产生新的燃点爆点，给生产生活带来被动。面对重新燃起的疫情“火苗”，我们首先要做的，就是果断采取最坚决有力的措施，圈住传染源头，封死扩散渠道，确保把疫情扑灭在域内，避免出现交叉感染，避免“零星火苗”成“燎原之势”。

疫情就是命令，防控就是责任。从第一时间对核心区从严封控、密接区加强管控、其他区严防聚集，到第一时间收集汇总涉疫重点部位、单位、场所、人员等要素数据资源，再到第一时间集结2500余名医务人员奔赴新安支援……一个个“第一时间”，让我们赢得了疫情防控主动权，赢得了“传播风险总体可控”的局面。但更应看到，新安县目前不仅已有1名确诊病例和9名无症状感染者，还有共计近2500名密接及次密接者尚在隔离管控，等待继续接受多轮核酸检测。可以说，这次疫情的“风险底数”尚未澄清，实现“圈住封死”还需付出巨大努力。

与病毒赛跑，就要拿出百米冲刺的劲头，尽快找出感染者、切断传播链。从一定角度讲，防控疫情最有效的措施，就是快速流调、圈住封死。思想不松懈、措施不悬空、工作不松劲，扎实做好人员排查、核酸检测、流调溯源等工作，力争尽快扑灭疫情燃点，用辛苦付出换取群众的“身安”与“心安”！（洛平）