洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳今日阴天转雨夹雪或小雪 气温-2℃到4℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2022.01.04 08:16

　　今天是节后上班第一天，持续了整个元旦假期的晴好天气结束。

　　近期，随着新一轮冷空气侵扰，洛阳天气多变，气温波动较大。尤其是今天，以及9日夜里到10日，受高空槽前西南气流和地面冷空气共同影响，我市有雨雪降温天气。但这轮冷空气实力不强，气温偏高仍然是主流。

　　回顾刚过去的2021年，有风霜雨雪，也有阴晴冷暖。中国天气网盘点去年全国主要大中城市天气大数据，推出年度城市天气之最榜单。其中，郑州成为“年度雨势最猛”的城市。去年7月19日20时到20日20时，郑州24小时降水量达到552.5毫米，小时降水量(201.9毫米)更是创下中国大陆小时气象观测降水量新纪录。郑州是去年北方多雨城市的一个缩影，根据国家气候中心统计，去年我国北方平均降水量为历史第二多，北京、天津、河北、山西、河南、陕西6省市为历史最多。

　　来看看最近几天的天气预报。

　　今天：阴天转雨夹雪或小雪，部分地区中雪，东北风3级到4级，气温-2℃到4℃。

　　明天：阴天转多云，东北风3级左右，气温-1℃到3℃。

　　1月6日(周四)：多云，气温0℃到6℃。

　　1月7日(周五)：多云转晴天，气温-2℃到8℃。

　　1月8日(周六)：晴天间多云，气温-2℃到12℃。

　　1月9日(周日)：晴天转阴天，夜里部分地区有雨夹雪，气温0℃到8℃。

　　1月10日(周一)：小雪停止转多云，气温-2℃到4℃。

　　晚报提醒，今明两天最高气温下降较明显，体感湿冷，可能导致人体抵抗力下降，加上当前疫情，大家尽量少外出、少聚集，保暖和疫情防控都要做好。同时，湿冷天气可能导致路面湿滑、能见度下降、道路结冰，需注意对交通出行的不利影响。(记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博)
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·洛阳市妇幼保健院“三级甲等妇幼保健院”正式揭牌
  • ·有缓解网球肘疼痛的康复运动吗
  • ·走路多了膝盖疼，跟年纪大有关吗
    • 310国道洛阳境段改建工程通车 从洛阳到三门峡市更方便了
    310国道洛阳境段改建工程通车 从洛阳到三...
    310国道洛阳境段改建工程通车 从洛阳到三门峡市更方便了
        近期，310国道洛阳境段(铁门镇至三门峡市界)改建工程(310国道二期)正式通车。从新安县铁门镇出发到三门峡市...
  • ·灵山庙会：传承千年 历久弥新
  • ·山清水秀出奇石 景点众多有故事
  • ·逛特色博物馆 赏“奇珍异宝” 感受“石”情画意
    		•  
    新闻排行
  • 雨夹雪、小雪、中雪 洛阳发布最新天气...
  • 新安县通报新增两例无症状感染者活动轨迹
  • 广场舞暂停！洛阳市区各公园最新疫情...
  • 新安县第二轮全员核酸检测结果均为阴...
  • 加班熬制中药汤剂 支援新安抗疫【组图】
  • 因防控措施不力 洛龙区15家门店被关停
  • 涧西、西工、老城发布通知：幼儿园4日...
  • 洛阳龙门站设立核酸检测采样点 织密疫...
  • 寒假模式开启！洛阳多所高校扎实开展...
    		•
    百姓呼声
    下月起，未上牌的电动自行车不能上路吗？
    一户多人口阶梯水价用水有无相关优惠政策
    精彩图片
    吃营养餐、住暖气房、...
    洛阳在全省首创输电线...
    陆浑湖国家湿地公园：...
    “洛阳造”罐车：国际...
    精彩热帖

    市场上的生意人

    乘地铁2号线随拍

    美女赏梅

    石子之眼 梅花弄影
    /漏明崖、神仙湾一日行
    /重过女几山 ——游记
    /张飞曾辞赋暨书画评论集出版首发式在洛邑古
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605