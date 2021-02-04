洛阳今日阴天转雨夹雪或小雪 气温-2℃到4℃

今日洛阳阴天转雨夹雪或小雪，部分地区中雪，东北风3级到4级，气温-2℃到4℃。

今天是节后上班第一天，持续了整个元旦假期的晴好天气结束。

近期，随着新一轮冷空气侵扰，洛阳天气多变，气温波动较大。尤其是今天，以及9日夜里到10日，受高空槽前西南气流和地面冷空气共同影响，我市有雨雪降温天气。但这轮冷空气实力不强，气温偏高仍然是主流。

回顾刚过去的2021年，有风霜雨雪，也有阴晴冷暖。中国天气网盘点去年全国主要大中城市天气大数据，推出年度城市天气之最榜单。其中，郑州成为“年度雨势最猛”的城市。去年7月19日20时到20日20时，郑州24小时降水量达到552.5毫米，小时降水量(201.9毫米)更是创下中国大陆小时气象观测降水量新纪录。郑州是去年北方多雨城市的一个缩影，根据国家气候中心统计，去年我国北方平均降水量为历史第二多，北京、天津、河北、山西、河南、陕西6省市为历史最多。

来看看最近几天的天气预报。

今天：阴天转雨夹雪或小雪，部分地区中雪，东北风3级到4级，气温-2℃到4℃。

明天：阴天转多云，东北风3级左右，气温-1℃到3℃。

1月6日(周四)：多云，气温0℃到6℃。

1月7日(周五)：多云转晴天，气温-2℃到8℃。

1月8日(周六)：晴天间多云，气温-2℃到12℃。

1月9日(周日)：晴天转阴天，夜里部分地区有雨夹雪，气温0℃到8℃。

1月10日(周一)：小雪停止转多云，气温-2℃到4℃。

晚报提醒，今明两天最高气温下降较明显，体感湿冷，可能导致人体抵抗力下降，加上当前疫情，大家尽量少外出、少聚集，保暖和疫情防控都要做好。同时，湿冷天气可能导致路面湿滑、能见度下降、道路结冰，需注意对交通出行的不利影响。(记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博)