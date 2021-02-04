思念去参加抗疫的护士妈妈 洛阳3岁女孩抱妈妈衣服睡觉

“孩子咋抱着我衣服睡觉啊？”1日，市妇幼保健院护士徐飞在新安县支援核酸检测采样工作，其间抽空和家人视频聊天，看到3岁女儿抱着她的衣服睡觉，当母亲的她忍不住潸然泪下。而徐飞随手截的这张照片也引来诸多网友点赞。

“孩子咋抱着我衣服睡觉啊？”1日，市妇幼保健院护士徐飞在新安县支援核酸检测采样工作，其间抽空和家人视频聊天，看到3岁女儿抱着她的衣服睡觉，当母亲的她忍不住潸然泪下。而徐飞随手截的这张照片也引来诸多网友点赞。

2021年12月31日，市妇幼保健院紧急集结医护人员支援新安县疫情防控工作，徐飞随队前往。每名医务人员几乎要负责一个村的核酸检测采样工作，第一轮核酸检测时，她和同事几乎都忙到今年1月1日凌晨了，待徐飞和家里联系时已是白天。

记者了解到，徐飞的父母、爱人为了让她安心工作，轮番照顾好孩子，还对孩子谎称“妈妈是去打怪兽了”。

“孩子从小到大都是跟我睡的，可能这两天有点不习惯吧。也感谢家人的理解和孩子的懂事，听家人说，女儿抱着衣服睡觉，是因为觉得衣服上有我的味道，我听着心里也特感动。”徐飞笑着说，有家人和孩子默默支持，她在抗疫一线也不觉得辛苦了。(见习记者 谢娜娜 记者 王博东 通讯员 刘冰 文/图)(图片由对方提供)