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洛阳市委直属机关工委划拨30万专项党费支持抗疫
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.01.03 19:34

　　日前，洛阳市委直属机关工委从工委管理党费中对卫生系统党组织紧急划拨30万元党费，用于支持疫情防控工作。

　　30万元专项党费日前已划拨到位，将具体用于慰问战斗在疫情防控第一线的医务工作者和基层党员、干部，支持基层党组织开展疫情防控工作，包括购买疫情防控有关药品、物资等，补助受到疫情影响而生活困难的党员和群众，将党的关怀温暖传递到战斗在疫情防控第一线的基层党组织和广大党员群众。

　　洛阳市委市直机关工委相关负责人表示，疫情防控形势严峻，洛阳市直机关各基层党组织要把疫情防控工作作为当前最重要的工作来抓，认真贯彻落实中央、河南省委、洛阳市委部署要求，充分发挥领导干部表率作用、基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，主动带好头、站好岗、担好责，坚决打赢疫情防控阻击战。(见习记者 吕百营 通讯员 赵聪敏)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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