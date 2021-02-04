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抗疫后方有保障！洛阳市应急物资产能稳定储备充足
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.01.03 19:35

　　3日，洛报融媒记者从洛阳市工信局获悉，面对当前防控形势，洛阳市积极指导全市应急物资产能建设承储企业做好人员、设备、原材料等相关准备工作，目前相关企业产能稳定、储备物资充足，可为全市疫情防控提供坚实物资保障。

　　根据最新统计，洛阳市当前共有春都医疗用品有限公司等13家应急物资产能建设承储企业，共具备日产医用口罩700万只，防护服1万套，消毒液80吨、手持测温枪2000把、熔喷布3吨以及部分防控相关中药饮片产品产能，可有效满足全市防控需求。

　　此外，洛阳市还有涉及疫情相关其他产品企业3家，分别是位于宜阳的富隆特体育、位于涧西区的洛阳爱森生物科技，以及位于新安县的洛阳恒恩生物科技，3家企业共具备日产护目镜7000副、防护面罩2000副、核酸提取试剂盒35万人份、病毒采样管及咽拭子20万人份产能。

　　在产品储备上，以上企业按照防疫需求，目前库存共包括：口罩1400万只、各类消毒液28吨、体外额温计650只、中药饮片103.9吨、护目镜2万副、核酸提取试剂盒200万人份、病毒采样管及咽拭子300万人份等。

　　“在疫情发生第一时间，我们就组织人员对全市对应企业生产和储备情况进行检查，保证企业随时投入生产。”洛阳市工信局相关负责人表示。

　　自2020年以来，洛阳市化“疫”为机，积极推动医药卫材产业发展，迄今全市共有医药卫材产业重点企业57家，医药卫材产业体系已初步形成。下一步洛阳市将继续推动应急物资产能建设承储企业将产能储备落实到位，继续为全市疫情防控提供保障。(记者 陈曦 通讯员 司马婷)(市工信局供图)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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