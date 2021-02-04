新安县生活必需品供应有保障

面对突如其来的疫情，新安县加强统筹调度，全力做好市场供给保障工作。记者了解到，目前当地居民生活必需品供应充裕、市场有序、价格平稳。

面对突如其来的疫情，新安县加强统筹调度，全力做好市场供给保障工作。记者了解到，目前当地居民生活必需品供应充裕、市场有序、价格平稳。 面对突如其来的疫情，新安县加强统筹调度，全力做好市场供给保障工作。记者了解到，目前当地居民生活必需品供应充裕、市场有序、价格平稳。 新安县商务局有关负责人介绍，疫情发生后，该局积极协助生活必需品、副食、包装等商户办理通行证备案手续，目前已为10家企业办理车辆备案34部，保障全县商贸流通类企业车辆运输；安排专班专人积极组织商超调配货源、储备商品，确保生活物资充足供应；做好顾客引导和疫情防控宣传。 新安县市场监管局印发《关于规范新冠肺炎疫情防控期间市场价格行为提醒告诫书》，及时监测、有力保障各类生活必需品价格稳定，督促商超严格执行价格标准，防止囤货居奇，哄抬物价行为发生。截至1月2日，该局已出动执法人员420人次，执法车辆50台次，检查超市、药店320家次，印发宣传单2000份。(记者 牛鹏远 通讯员 郭建立 邵利)