因防控措施不力 洛龙区15家门店被关停

3日洛报融媒记者从洛龙区市场监管局获悉，15家商户未严格落实市、区各级疫情防控措施相关要求，该局联合辖区镇政府和街道办事处对其进行关停处置。
3日洛报融媒记者从洛龙区市场监管局获悉，15家商户未严格落实市、区各级疫情防控措施相关要求，该局联合辖区镇政府和街道办事处对其进行关停处置。
3日洛报融媒记者从洛龙区市场监管局获悉，15家商户未严格落实市、区各级疫情防控措施相关要求，该局联合辖区镇政府和街道办事处对其进行关停处置。
元旦假期，洛龙区市场监管局全员上岗，快速严格落实各级疫情防控措施，并印发1.5万份疫情防控落实“四个一”承诺书到各个门店宣传张贴，要求坚决落实进店顾客戴口罩、查看健康码、查看行程码、测量体温四项要求，并对辖区商店、药房门店和餐饮门店等重点单位进行排查。
检查过程中，洛龙区市场监管局执法人员联合辖区镇政府和街道办事处，对仁康大药店龙和店、良春药业、晨光文具子珩店、曹记卤肉店、唐味土鸡汤等15家落实疫情防控措施不到位的药店、商店等门店进行坚决关停。(记者 李岚 通讯员 王晓玲)(采访对象供图)
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