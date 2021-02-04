1月4日起，孟津至郑州客车暂时停运

刚刚，洛报融媒记者从孟津汽车站获悉，从4日起，该站发往郑州的客车暂停运营，具体恢复时间另行公布。

刚刚，洛报融媒记者从孟津汽车站获悉，从4日起，该站发往郑州的客车暂停运营，具体恢复时间另行公布。 刚刚，洛报融媒记者从孟津汽车站获悉，从4日起，该站发往郑州的客车暂停运营，具体恢复时间另行公布。 该站提醒，乘坐孟津汽车站车辆须戴口罩，测体温、出示身份证、健康码、行程码；省外来(返)孟人员需持48小时内核酸检测阴性证明，扫描“乘客登记系统二维码”；不具备扫码条件的乘客，需要出示身份证，配合驾驶员进行人工登记身份信息；不能出具健康码、行程码的，需出具纸质相应有效健康码。(记者 赵硕 文/图)