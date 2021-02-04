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记者走访“电三电四”市场：多家商户已停业 仍有商家“花样”话术迷人眼
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.01.03 19:23

　　目前，我市正在开展电动三轮车、低速电动四轮车综合整治，此类车辆销售状况现在如何？

　　近日，记者走访了位于洛龙区太康东路沿线的多家“电三电四”销售门店。在太康东路路南，多家销售电动三轮车、低速电动四轮车的门店大门紧闭，门口张贴着店面出租信息。周边还有部分门店正在营业，但是鲜有顾客光顾。

　　在一家门店前，两名店员正在手机上翻看近期有关我市电动三轮车、低速电动四轮车综合整治的报道，讨论店里的车是否能上牌，是否需要驾驶证才能驾驶。一名店员说，店里的多款低速电动四轮车现在没法上牌。

　　另一家门店的店员说，我市开展电动三轮车、低速电动四轮车综合整治以来，店里的生意受到了很大的影响。“现在，顾客来了之后通常都会问，我们店里的低速四轮车能不能上正规的机动车号牌。当听说不能上牌后，顾客就不再继续了解了。”这名店员坦言。

　　以前，不少电动三轮车、低速电动四轮车的商家常常向顾客宣传，驾驶这类车上路“不需要驾驶证、不用上牌”。现在，商家们说法是否有变化？

　　记者走访中发现，目前商家普遍表示，驾驶电动三轮车、低速电动四轮车上路需要驾驶证。但由于他们店里的多数车辆无法上牌，对于这类车合法上路是否需要上牌，商家的说法仍存在对顾客的误导。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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