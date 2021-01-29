2022年全国女兵应征报名通道已开启 想当兵的女青年快来报名吧

目前，2022年全国女兵应征报名通道已经开启。军营是热血青年报效国家的地方，更是巾帼女性一展风姿的平台。想当兵的女青年，快来报名吧。

目前，2022年全国女兵应征报名通道已经开启。军营是热血青年报效国家的地方，更是巾帼女性一展风姿的平台。想当兵的女青年，快来报名吧。 目前，2022年全国女兵应征报名通道已经开启。军营是热血青年报效国家的地方，更是巾帼女性一展风姿的平台。想当兵的女青年，快来报名吧。 报名时间： 上半年：2022年1月1日至2022年2月10日18时 下半年：2022年7月1日至2022年8月10日18时 征集对象和年龄(女兵) 上半年：普通高等学校全日制应届毕业生及在校生，年满18至22周岁；2021年普通高等学校全日制毕业生可以报名参加2022年上半年女兵征集，年龄放宽至23周岁。 下半年：普通高中应届毕业生和普通高等学校全日制应届毕业生及在校生，年满18至22周岁。 年龄的计算：年龄=报名年份—出生年份 应征报名流程 1.登录全国征兵网，点击“应征报名(女兵)”进入页面。 2.登录系统。参加报名需要账号，按照页面指示，点击“注册”按钮注册学信网账号后再进行登录。有学信网账号的可直接登录。注册学信网账号必须实名。 3.点击“参加2022年应征报名”，系统会根据已登录的学信网账号，弹出确认基本信息页面，填写个人手机号、文化程度、学校名称和入学毕业时间等，确认和学信网的信息准确无误。 4.信息无误后继续点击“学籍学历无误”开始填写报名信息。填写完成后，要仔细查看有无错误，错了可以点击“重新确认个人信息”进行修改。 5.按照征兵网的网页提示，填写完以上信息，网上应征报名就完成了。 如有其他问题，可联系洛阳市征兵办公室进行咨询，联系电话0379-69870106，69870121。(记者 郭飞飞 见习记者 吕百营 通讯员 杨东亮)