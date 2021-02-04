元旦假期，洛阳12315指挥中心受理群众诉求1286起

今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局12315指挥中心获悉，元旦假期，该中心坚持24小时人工在线受理消费者诉求，截至3日16时，全市12315三级执法网络共受理消费者咨询、投诉、举报共1286起，其中咨询893起、投诉327起、举报66起。

今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局12315指挥中心获悉，元旦假期，该中心坚持24小时人工在线受理消费者诉求，截至3日16时，全市12315三级执法网络共受理消费者咨询、投诉、举报共1286起，其中咨询893起、投诉327起、举报66起。

咨询方面主要涉及网络购物纠纷、电信业务纠纷、汽车维修纠纷、医院服务纠纷、停车收费纠纷、教育培训退费纠纷、网络游戏退费纠纷、物流和快递等服务纠纷、营业执照办理问题、整形美容纠纷、商品房购买纠纷等问题，以及有关市场监督管理业务方面法律、法规的咨询。

投诉方面主要有家电类产品质量及售后、家用汽车消费纠纷、家具及卫浴质量纠纷、金银饰品质量问题、美容美发服务纠纷、商品低标高售问题、餐饮及食品质量、订餐押金退还问题、服装鞋子质量、预付卡消费纠纷、摄影服务纠纷等方面。

市市场监管局相关负责人介绍，元旦假期我市商品价格稳定，食品药品、特种设备安全形势平稳，没有发生食品药品、特种设备安全事故。目前所有投诉、举报均已通过网络及电话等方式分流转办至辖区市场监管部门处理，为消费者挽回经济损失16.8万余元。(记者 李岚 文/图 通讯员 李二帅)