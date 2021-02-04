洛阳漫画家“大亭子”向市图书馆捐赠图书2000余册【视频】

近日，洛阳漫画家“大亭子”向市图书馆捐赠图书2000余册，助力“洛阳写·写洛阳”图书文献征集活动。市图书馆工作人员上门接受捐赠并为其颁发收藏证书。“这本书是我父亲的朋友送的，这本书是我父亲珍藏的，这是漫画杂志寄给我的样刊……”“大亭子”一边整理要捐赠的书籍，一边向工作人员介绍书籍的来历和渊源，而他的身后，是一整面墙的书架，上面摆满了各式各样的书籍。

近日，洛阳漫画家“大亭子”向市图书馆捐赠图书2000余册，助力“洛阳写·写洛阳”图书文献征集活动。市图书馆工作人员上门接受捐赠并为其颁发收藏证书。“这本书是我父亲的朋友送的，这本书是我父亲珍藏的，这是漫画杂志寄给我的样刊……”“大亭子”一边整理要捐赠的书籍，一边向工作人员介绍书籍的来历和渊源，而他的身后，是一整面墙的书架，上面摆满了各式各样的书籍。

“大亭子”告诉记者，这些书大多是他父亲留下来的，其中有很多珍藏版：“父亲很喜欢看书，有好多书都是上个世纪70年代保存到现在的。我小时候没事儿就喜欢在家看书。”

谈及捐赠书籍的原因，“大亭子”说道：“这些书曾经给父亲和我带来帮助，如今把他们捐给图书馆，让更多人阅读，更好发挥它的价值。”市图书馆有关负责人告诉记者，此次是以个人名义捐赠书籍数目最大的一次。