涧西、西工、老城发布通知：幼儿园4日起放寒假

记者3日下午获悉，涧西区、西工区、老城区教体局已发布通知，因为疫情防控需要，三个城市区的幼儿园(含公办、民办)于2022年1月4日前正式放寒假，幼儿不再返园，下学期开学时间另行通知。

记者3日下午获悉，涧西区、西工区、老城区教体局已发布通知，因为疫情防控需要，三个城市区的幼儿园(含公办、民办)于2022年1月4日前正式放寒假，幼儿不再返园，下学期开学时间另行通知。请各幼儿园通知到每位家长，做好孩子的监护工作。（记者 孟山）