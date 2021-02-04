涧西、西工、老城发布通知：幼儿园4日起放寒假

记者3日下午获悉，涧西区、西工区、老城区教体局已发布通知，因为疫情防控需要，三个城市区的幼儿园(含公办、民办)于2022年1月4日前正式放寒假，幼儿不再返园，下学期开学时间另行通知。
记者3日下午获悉，涧西区、西工区、老城区教体局已发布通知，因为疫情防控需要，三个城市区的幼儿园(含公办、民办)于2022年1月4日前正式放寒假，幼儿不再返园，下学期开学时间另行通知。
记者3日下午获悉，涧西区、西工区、老城区教体局已发布通知，因为疫情防控需要，三个城市区的幼儿园(含公办、民办)于2022年1月4日前正式放寒假，幼儿不再返园，下学期开学时间另行通知。请各幼儿园通知到每位家长，做好孩子的监护工作。（记者 孟山）
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