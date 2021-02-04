重要通知！洛阳部分机动车驾驶人考场暂停考试业务

根据《新安县新冠肺炎疫情防控指挥部关于区域管控的通告》及我市整体疫情防控要求，自本通知发布之日起，暂停新安县区域内新安县队各科目考场、洛新机动车驾驶人考试中心各科目考场机动车驾驶人考试业务。

关于暂停我市部分机动车驾驶人考场

考试业务的通告

根据《新安县新冠肺炎疫情防控指挥部关于区域管控的通告》及我市整体疫情防控要求，自本通知发布之日起，暂停新安县区域内新安县队各科目考场、洛新机动车驾驶人考试中心各科目考场机动车驾驶人考试业务。具体处理办法通知如下：

一、已通过互联网综合服务平台提交新安县队各科目考场、洛新机动车驾驶人考试中心各科目考场预约考试申请，尚未收到预约成功通知的驾驶人考生。可登录12123交管服务平台自行取消考试预约，选取其他考场正常预约科目考试。

二、因故无法自行取消考试的和已经预约成功新安县队各科目考场、洛新机动车驾驶人考试中心各科目考场考试的考生。驾管所统一办理取消考试，并不计入考试次数，下次考生互联网预约不重复收取考试费用(已缴费，但互联网平台仍提示缴费的考生可致电驾管所驾业科帮助人工解锁：0379-65505310)。

三、对于学习驾驶证明于一个月内(2022年2月1日前)到期的，且于本通知发布之日前已预约成功新安县队各科目考场、洛新机动车驾驶人考试中心各科目考场考试的考生。请于1月3日凭学习证明及预约凭证到驾管所预约科申请改约业务(处于封控区内的学员可电联驾管所预约科：0379-65505303办理)。因系统监管等原因，1月3日16：00后未申请的学员，按统一取消处理。

四、参加我市其他机动车驾驶人考场考试的考生，应严格遵守我市疫情防控指挥部及各考场所在地疫情防控指挥部发布的疫情防控政策要求，在切实做好自身疫情防控措施的基础上，于预约时段场次前一小时内到达考场，主动出示健康码、行程码，配合考场服务人员做好体温测量、人员信息登记、间隔待考、间隔登车等防控工作。

五、根据疫情防控要求，12月19日以来有新安县旅居史的人员目前不能参加驾驶人考试，请有相关情况的人员暂时不要预约驾驶人考试。(如已通过互联网综合服务平台提交预约考试申请，尚未收到预约成功通知的，可登录12123交管服务平台自行取消考试预约；如已预约成功，可电联驾管所预约科帮助取消：0379-65505303)。

特别提醒：因系统原因，1月4日后，系统中已投放的新安县队各科目考场、洛新机动车驾驶人考试中心各科目考场考试计划声明无效。请学员不要继续预约以上两考场相关考试，预约成功的，依本通告第二项由驾管所统一予以取消处理。

温馨提示：因疫情防控工作需要，考场入场登记于当次时段考试开始前一小时启动开放，严格按照当次时段预约成功人数限制人员入场数量，如发生场外待考人员聚集情况，考场将即时启动暂停直至取消当次时段考试应急预案。考生请不要过早到场，避免个人损失。

其他事项：因疫情防控存在实时变化，疫情防控工作要求也将作出相应调整。如考试前出现新的上级疫情防控要求变化，我市驾驶人考试部门将及时发布补充通知，进一步明确疫情防控要求，请广大考生密切关注洛阳交警官方平台及各大官方信息网站，及时提前按要求履行相关疫情防控义务。

疫情防控，人人有责，由此给您带来的不便，敬请谅解。

洛阳市公安局交通警察支队驾管所

2022年1月3日