1月4日起，洛龙区幼儿园正式放寒假

洛报融媒记者3日获悉，洛龙区教育体育局当天正式下发通知：经研究决定，全区各幼儿园(含公办、民办)于1月4日起正式放寒假，开学时间另行通知。

洛报融媒记者3日获悉，洛龙区教育体育局当天正式下发通知：经研究决定，全区各幼儿园(含公办、民办)于1月4日起正式放寒假，开学时间另行通知。

该通知明确，鉴于我市当前复杂严峻的疫情防控形势，为扎实落实防控要求，切实做到早发现、早报告、早隔离、早治疗，守牢疫情防控底线，故作出上述决定。（记者 孟山）