雨夹雪、小雪、中雪 洛阳发布最新天气预报

这个元旦假期，洛阳天气晴好，气温较前期回升明显。不过，从节后上班开始，受新一轮冷空气等因素影响，我们将迎来一次降温、降水过程。
这个元旦假期，洛阳天气晴好，气温较前期回升明显。不过，从节后上班开始，受新一轮冷空气等因素影响，我们将迎来一次降温、降水过程。
这个元旦假期，洛阳天气晴好，气温较前期回升明显。不过，从节后上班开始，受新一轮冷空气等因素影响，我们将迎来一次降温、降水过程。
3日上午，洛阳市气象局发布周天气预报：
短期内受冷空气及高空短波槽影响，洛阳云系增多；4日受高空槽前西南气流和地面冷空气共同影响，洛阳大部分地区有雨夹雪或小雪，南部山区有中雪。
1月3日(周一)：白天晴天间多云，夜里多云到阴天，局部有小雨或雨夹雪，-3℃～10℃；
1月4日(周二)：阴天转雨夹雪或小雪，南部山区有中雪，气温-2℃～5℃；
1月5日(周三)：阴天转多云，气温-1℃～4℃；
1月6日(周四)：多云转阴天，局部地区有雨夹雪，高海拔山区有小雪，气温-1℃～6℃；
1月7日(周五)：阴天转多云，气温-1℃～8℃；
1月8日(周六)：多云到晴天，气温1℃～10℃；
1月9日(周日)：多云到阴天，气温-2℃～8℃。
(记者 牛鹏远 通讯员 禹东晖)
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