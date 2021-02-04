孟津、高新、龙门发布最新通告！

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洛阳市孟津区新冠肺炎疫情防控指挥部办公室

关于进一步加强

新冠肺炎疫情防控工作的通告

(2022年1号)

当前，国内新冠肺炎疫情防控形势复杂，境外输入引发的本土聚集性疫情已先后波及多个省份，陕西西安疫情仍处于快速发展阶段，且已波及我市新安县，自2022年1月1日起新安县正村镇正村社区、西沟村调整为中风险地区。为切实做好我区新冠肺炎疫情防控工作，有效控制和降低疫情传播风险，现就进一步加强疫情防控工作通告如下：

一、立即主动报备行程，落实相应健康管理措施

2021年12月19日以来有新安县特别是正村镇正村社区、西沟村全域旅居史人员，2021年12月9日以来有西安市旅居史来(返)孟人员，立即向所在村(社区)和单位报备，并配合尽快落实隔离管控、核酸检测、健康监测等各项防控措施。境外、省外和省内重点行业从业人员(医务人员、进口冷链食品从业人员、口岸直接接触进口货物从业人员、隔离场所工作人员、交通运输工具从业人员等)需来(返)孟的，入孟前应提前3天向目的地村(社区)、单位和宾馆酒店报备。

二、倡导就地过节，非必要不流动

倡导在孟广大居民“双节”期间非必要不离洛，倡导外出工作、务工、学习人员就地过节，非必要不返乡。鼓励各单位推行弹性休假，为未返乡人员在孟期间的生产生活提供方便，减少人员流动。倡导居民加强自我健康监测，如出现头疼发热、咳嗽乏力、嗅(味)觉减退等不适症状，立即做好个人防护，就近到设有发热门诊的医疗机构就诊，主动告知旅居史，途中避免乘坐公共交通工具。

三、机场、景区、村(社区)等严格查验省外来(返)孟人员有关信息

机场、景区景点、宾馆酒店等场所，要严格查验省外来(返)孟人员的48小时内核酸检测阴性证明。机场防疫人员对未能出具证明的外来人员，引导其到临时采样点采样；景区景点、宾馆酒店对不能出具证明的，要督促其进行核酸检测，在检测结果确认阴性后方可进入景区和入住酒店。全区机关企事业单位要严格工作人员外出审批报备，镇(街道)和村(社区)要强化网格化管理，主动排查有省外旅居史的来(返)孟人员，落实好信息登记、健康监测、核酸检测证明查验等防控措施。

四、从严管控重点场所，减少人员聚集

交通场站、商场超市、文娱场所、景区景点、集贸(农贸)市场、建筑工地、宾馆酒店等场所要推行健康码查验终端，严格落实“三个一”(戴口罩、测体温、查验健康码)、日常清洁、通风消毒、人员限流等常态化防控措施，发现体温和健康码异常人员立即就地留观并报疫情防控部门落实相应管控措施。学校幼儿园、养老福利机构要严格落实疫情防控措施，坚决消除风险隐患。坚持人员聚集性活动“非必要不举办、谁主办谁负责”，倡导“喜事”缓办、“白事”简办。确需举办50人以上聚集性活动的，举办单位要制定疫情防控方案和应急处置预案并履行审批程序，尽量压缩活动规模、缩短活动时间；家庭聚会、朋友聚餐、私人聚会等应控制在10人以下。

五、发挥“哨点”作用，加强监测预警

零售药店禁止销售退热药物(含中药)，对购买止咳、抗病毒、抗生素药物的人员进行实名登记，专科医院、村(社区)卫生室、个体诊所(含中医)等未设置发热门诊的医疗机构禁止接诊发热患者。发热门诊严格落实预检分诊制度和首诊负责制，对发热患者一律进行核酸检测、血常规检测，核酸检测结果未出前一律单人单间留观，实行“接诊、筛查、留观、转诊”闭环管理。医疗机构对医院工作人员、新入院患者和陪护人员“应检尽检”，实行住院患者不探视，非必要不陪护，坚决防止院感事件发生。对进口冷链食品监管和从业人员、集中隔离场所管理和服务人员、感染高风险科室医务人员、进口货物直接接触人员、国际交通运输工具从业人员、海关以及市场监管系统一线工作人员等高风险岗位人员，每周2次核酸检测；对医疗机构(非感染高风险科室)、农贸(集贸)市场、快递外卖、交通运输从业人员和环卫工人等特定场所从业人员每周1次核酸检测。

六、做好个人防护，积极配合疫情防控

广大居民要增强防护意识，严格做好个人防护，不聚集、不扎堆，坚持戴口罩、勤洗手、常清洁、用公筷、“一米线”，保持良好的生活习惯。

广大居民应主动参与防控工作，发现异常人员、异常情况，及时向村(居)委会报告。任何单位和个人均须遵守法律规定，服从属地疫情防控机构发布的有关要求。积极配合各健康检测点做好测温、扫码、登记等常态化防控措施。对违反疫情防控措施，拒不履行防控义务的行为，将依法依规追究相关人员或单位责任。

洛阳市孟津区疫情防控指挥部电话：0379-60217998

各镇(街道)疫情防控指挥机构电话：

会盟镇67833081

平乐镇67811197

白鹤镇67866036

送庄镇67855166

朝阳镇67879902

城关镇67912137/67929191

麻屯镇67895678/60228633

常袋镇67840062

横水镇67806036

小浪底镇67821188/67823983

西霞院街道66968581

康乐街道66933441

吉利街道66912353

河阳街道66931088

孟津区可提供24小时核酸检测服务的医疗机构：

1、洛阳市孟津区人民医院(洛阳市孟津区小浪底大道61号)，检测窗口电话：67915112，总值班电话：67912317。

2、洛阳市孟津区中医院(洛阳市孟津区八一路七号)，检测窗口电话：15136360120，总值班电话：67912226。

3、洛阳市孟津区吉利人民医院(洛阳市孟津区吉利河阳路318号)，检测窗口电话：66918842，总值班电话：13233990120。

4、洛阳石化医院(洛阳市孟津区河阳路中段412号)，检测窗口电话：66993413，总值班电话：66992328。

洛阳市孟津区新冠肺炎疫情防控指挥部办公室

2022年1月2日