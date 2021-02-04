洛阳市场监管部门节日期间加大执法监管力度

元旦假期，是市场监管的重要节点。1日至2日，洛阳市市场监管局组成多个督查组，对全市疫情防控、食品药品、特种设备、民生商品和防疫物资等进行实地检查督导。

元旦假期，是市场监管的重要节点。1日至2日，洛阳市市场监管局组成多个督查组，对全市疫情防控、食品药品、特种设备、民生商品和防疫物资等进行实地检查督导。

2日9时30分许，洛报融媒记者跟随一组督查组来到宜阳县。在荣健欣大药房门口，摆放有测温仪、酒精等物品，人员需测量体温，出示健康码、行程码方可进店。在东关农贸市场，商品价格平稳，索证索票制度落实较好。经过现场检查，督查组发现部分餐饮单位存在后厨环境卫生差、从业人员健康证不齐全情况，极个别药店存在退烧药下架执行不到位，部分商户进口冷链食品赋码销售不规范，执法人员均已责令相关单位立刻整改。

两日来，各督查组还分别前往市区、孟津区等处的购物广场、餐饮单位，详细查看进口冷链食品管控情况、食品供应和价格波动情况，并检查现制现售类直接入口食品等高风险品种加工销售情况，确保“舌尖上的安全”。在各个药店，重点查看退热类药物下架和购买“两抗一咳”类药物实名登记情况，督促零售药店严格落实疫情防控主体责任，充分发挥“哨点”作用。

元旦假期前，洛阳市市场监管局已下发相关通知，要求各级市场监管部门在节日期间加大执法监管力度，聚焦重点时段、重点品种，确保良好的市场秩序。加强价格监管，密切关注消费量大的粮油肉禽蛋菜奶盐等生活必需品市场价格变化，从严从快查处哄抬物价、囤积居奇等违法行为，全力维护市场价格秩序稳定，把常态化疫情防控抓紧抓实抓细。(记者 李岚 文/图/视频 通讯员 孙怀真)