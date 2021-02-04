春运首日火车票1月3日开售 1月17日可买除夕当日车票

2022年春运将从1月17日开始，至2月25日结束，共计40天。根据火车票15天预售期安排，2022年春运首日火车票将于1月3日开售。

2022年春运将从1月17日开始，至2月25日结束，共计40天。根据火车票15天预售期安排，2022年春运首日火车票将于1月3日开售。

记者从铁路部门获悉，根据以往的出行规律预测，春节前3天的火车票最为抢手。今年没有大年三十，除夕为腊月二十九，即1月31日。根据火车票15天预售期的安排，1月15日可以购买1月29日(腊月二十七)的火车票，1月16日可以购买1月30日(腊月二十八)的火车票，1月17日可以购买1月31日(除夕)当日的火车票。

需要注意的是，2022年一季度铁路调图自1月10日零时起实行，洛阳龙门站调图后共有244列高铁，其中办理客运业务197列，上行103列、下行94列。洛阳龙门站新增始发至深圳北站高铁，全程约8小时40分。

春运期间，铁路部门将根据疫情防控要求和客流变化适时调配运力，动态调整列车开行，不断改进服务举措，努力提升广大旅客出行体验。请广大旅客及时关注“铁路12306”网站和“中国铁路”微信公众号发布的信息，合理安排行程。（记者 余子愚)