好笑又让人心疼！支援新安核酸采样人员的这些姿势，您见过吗？

今天是洛阳2500余名医务人员支援新安县开展核酸检测的第三天，记者从洛阳市第一人民医院支援新安县五头镇核酸采样队收集到一些医务人员的工作照片，这样好笑又让人心疼的核酸采样姿势您见过吗？

今天是洛阳2500余名医务人员支援新安县开展核酸检测的第三天，记者从洛阳市第一人民医院支援新安县五头镇核酸采样队收集到一些医务人员的工作照片，这样好笑又让人心疼的核酸采样姿势您见过吗？

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