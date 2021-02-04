省级名单公布，洛阳多地上榜！

日前，河南省文化和旅游厅公布了河南省文化产业特色乡村、第二批河南省夜间文旅消费集聚区和第七批河南省文化产业示范园区名单，洛阳多地榜上有名。

日前，河南省文化和旅游厅公布了河南省文化产业特色乡村、第二批河南省夜间文旅消费集聚区和第七批河南省文化产业示范园区名单，洛阳多地榜上有名。

天心文化产业园

洛阳市伊川县葛寨镇烟涧村被命名为河南省文化产业特色乡村，龙门石窟景区、龙凤山生态旅游度假区、红山欢乐谷旅游度假区被命名为第二批河南省夜间文旅消费集聚区，洛阳天心文化产业园被命名为第七批河南省文化产业示范园区。

龙门石窟

此次评选中，河南省文化产业特色乡村的评选是在全省范围开展，经各地遴选推荐、专家评审、公告公示等环节，包含伊川县葛寨镇烟涧村在内的13个村和7个乡(镇)获评。被命名的乡(镇)村要深入挖掘利用乡(镇)村文化资源，培育扶持乡(镇)村文化、旅游、教育等产业融合发展，将推动乡村振兴、文旅文创融合等方面的发展。

龙凤山生态旅游度假区

此次共有20个集聚区入选河南省夜间文旅消费集聚区，将进一步推动河南省发展夜间文化和旅游经济，更好满足人民日益增长的美好生活需要。

洛阳天心文化产业园、古灵山文化产业园区(鹤壁)、夏邑火店镇文化产业园、睢县惠济文化大观园4个园区被命名为河南省文化产业示范园区，将在引导文化产业园区在活跃创意创新、扩大产品供给、促进融合发展等方面发挥示范引领作用。(记者 李冰 见习记者 吕百营 通讯员 王文强 文/图)