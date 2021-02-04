感动！洛阳护师妈妈忍痛给孩子断奶，支援新安县抗疫工作

1月2日下午近2点，洛阳市中医院西工院区体检中心护师樊海艳刚结束上午的核酸检测工作，从新安县北冶镇西地村计生学校的检测点回到镇政府，脱掉隔离衣，做好消毒，到卫生间排出积攒的奶水，才准备开始吃午饭。

1月2日下午近2点，洛阳市中医院西工院区体检中心护师樊海艳刚结束上午的核酸检测工作，从新安县北冶镇西地村计生学校的检测点回到镇政府，脱掉隔离衣，做好消毒，到卫生间排出积攒的奶水，才准备开始吃午饭。

右为樊海艳

35岁的樊海艳是两个孩子的妈妈，二宝刚满1岁。2021年12月31日上午，洛阳市中医院接到支援新安县全员核酸检测采样的任务，樊海艳和同事第一时间报了名，考虑到她的二宝还没断奶等实际情况，她的申请没有得到领导批准。

当天中午，得知第二批支援队伍即将前往新安县，樊海艳再次毫不犹豫报了名。“领导看我态度坚决，才同意我来，还特意交代我给孩子安顿好。”接受记者电话采访时，樊海艳说道。

由于出发时较为匆忙，樊海艳和同事们连换洗衣物都没来得及回家拿，直到坐上开往新安县的大巴车，她才在电话里给家人说了去新安县支援抗疫的事儿。

樊海艳还在哺乳期，这次奔赴抗疫一线，不得已给孩子断奶。这几天，乳房常常胀得又硬又痛，她只能忍到交接班后，脱下隔离衣，到卫生间用手挤出乳汁。

樊海艳说，她觉得有些对不住孩子，但是面对疫情，她必须舍小家顾大家，想念孩子时，就看一眼手机里的照片。“老公和婆婆都十分支持我，相信宝宝长大后会理解我的。”(记者 仝景菁 通讯员 刘晓霏)(照片由受访者提供)