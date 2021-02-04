洛阳兴洛湖城市书房荣获两项大奖

新的一年，美好如约而至！日前，2021年长三角及全国部分城市最美公共文化空间大赛获奖名单出炉，洛阳市兴洛湖城市书房荣获“最美公共文化空间奖”及“百佳公共文化空间奖”两项大奖！

新的一年，美好如约而至！日前，2021年长三角及全国部分城市最美公共文化空间大赛获奖名单出炉，洛阳市兴洛湖城市书房荣获“最美公共文化空间奖”及“百佳公共文化空间奖”两项大奖！

2021年长三角及全国部分城市最美公共文化空间大赛为首次举办，它的前身是“美好生活”公共文化空间创新大赛，于2018年首次举办，是上海市委、市政府为了打响“上海文化”品牌的部署，展现三角州地区公共文化发展的丰硕成果，回应人民对“美好生活”的新期待。去年，在文化和旅游部公共服务司指导下，上海市委、市政府继续扩大赛事覆盖地域，将其全面升级为“2021年长三角及全国部分城市最美公共文化空间大赛”，热切回应全国人民对“美好生活”的新期待。大赛旨在为全国公共文化一体化发展发掘并树立一批样板案例，构建全社会共同参与的空间营造平台，让创意设计产业为公共文化和美好生活赋能。

据了解，经过全国各大赛区的广泛征集和推荐评选，2021年大赛共有1292个空间案例参赛角逐，302个空间荣获佳绩，其中选出“最美公共文化空间奖”20个，百佳公共文化空间奖102个，洛阳市兴洛湖城市书房均名列其中。

兴洛湖城市书房坐落于洛阳市洛龙区兴洛湖驿站内，面积208平方米，藏书8600余册。作为洛龙区亮点书房之一，这里受到市民的欢迎，节假日常常一座难求，而且曾多次接待各级观摩团。书房内设置四个阅读区：主功能阅读区(成人阅读区)、古籍阅览区、儿童阅览区及户外亲水阅读平台。主功能阅读区透过5扇大大的玻璃窗，供市民临湖观景、就坐读书。与功能区相连的是50多平方米的户外亲水阅读平台，在这里定期开展读书沙龙等阅读推广活动，吸引读者参与其中。读者可以在碧水蓝天掩映下，品茗书香，读书的同时还可以欣赏湖景。为了满足不同群体的阅读需求，书房内设置了儿童阅览区，藏书最多的种类就儿童喜爱的绘本。整个区域配上亮黄色、浅灰色搭配而成的“布艺书桌”、长颈鹿等动物元素的小凳子，使得整个区域童趣盎然。此外还有收藏地方史志和线装古籍的古籍阅览区。

除了定期开展常规阅读推广活动外，兴洛湖城市书房还参与了“古都夜八点，洛龙邀您来阅读”“古都新生活，城市阅读季”“古都新生活红色阅读季”系列活动，包括“大咖来讲”“如许读书会”“党史开讲了”主题讲座、绘本阅读等，众多读者积极参与其中。丰富多彩的阅读推广活动使得该书房已经成为市民的网红打卡地。(见习记者 吕百营 记者 李冰 文/图)