新安县正村镇正村社区、西沟村调整为中风险地区

根据国务院关于应对新冠肺炎疫情分区分级防控工作要求，经市新冠肺炎疫情防控指挥部同意，新安县新冠肺炎疫情防控指挥部决定，调整部分区域疫情风险等级。 新安县新冠肺炎疫情防控指挥部关于调整部分区域疫情风险等级的通告 根据国务院关于应对新冠肺炎疫情分区分级防控工作要求，经市新冠肺炎疫情防控指挥部同意，新安县新冠肺炎疫情防控指挥部决定，调整部分区域疫情风险等级： 一、自2022年1月1日起，正村镇正村社区、西沟村调整为中风险地区。 二、其他地区为低风险地区。 中风险地区实行封闭管理，限制人员流动，最大限度严防疫情风险传播。 特此通告。 新安县新冠肺炎疫情防控指挥部 2022年1月1日