新年第一天 洛阳清考教育火线组织员工参与疫情防控志愿服务

万众一心，抗击疫情。今天是2022年第一天，洛阳清考教育通过工作群线上号召，火线募集数十名员工组成志愿服务队，主动放弃假期，投入社区疫情防控工作。
万众一心，抗击疫情。今天是2022年第一天，洛阳清考教育通过工作群线上号召，火线募集数十名员工组成志愿服务队，主动放弃假期，投入社区疫情防控工作。
万众一心，抗击疫情。今天是2022年第一天，洛阳清考教育通过工作群线上号召，火线募集数十名员工组成志愿服务队，主动放弃假期，投入社区疫情防控工作。
1月1日下午，首批志愿者深入洛龙区开元街道办事处天元社区，开展逐户走访登记、做好人员车辆登记、体温检测等多样形式志愿服务工作。据悉，该志愿服务队人员均为“90后”，在疫情防控一线彰显青春本色。
(见习记者 谢娜娜)
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