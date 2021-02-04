考古进校园 孩子们大开眼界

“考古是什么？”“古人都吃什么？”“古人家里的宠物和现在的小动物有什么不同？”……

“考古是什么？”“古人都吃什么？”“古人家里的宠物和现在的小动物有什么不同？”……近日，在洛阳市瀍河区第一实验小学，一堂以“走进考古触摸历史”为主题的“考古课”热闹开讲，让孩子们对考古、对家乡历史有了全新的认识。

身着汉服的洛阳市文物考古研究院工作人员何慧芳一亮相，就成功吸引了孩子们的注意力。“这位小朋友，洛阳是十三朝古都，你知道是哪十三朝吗？”“‘上穷碧落下黄泉，动手动脚找东西’，这是我国著名历史学家傅斯年对考古学的一个有趣描述。”在40分钟的时间里，80余名师生与何慧芳积极互动，围绕“什么是考古”“怎么做考古”“考古的对象是什么”“考古的意义”四个方面逐步探寻考古知识，现场妙语连珠，不断爆出“金句”。

除了通俗易懂的课件，考古人员还精心准备了手铲、三角锄、洛阳铲、罗盘、毛刷等考古工具，在了解了考古知识后，同学们纷纷拿起工具变身“小小考古家”，体验了一把考古的辛苦和神奇。